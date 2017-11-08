СМИ: глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой женой
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Жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Ольга Рожкова ушла от мужа к итальянскому гонщику Франческо Провенцано.
Пара развелась еще 14 июня, однако о случившемся стало известно только сейчас, когда Ольга выложила в Сеть фотографию с новым возлюбленным.
Слухи о романе между молодой женой Сечина и Франческо возникли еще в 2015 году, когда их совместное фото появилось в Интернете. Тем не менее тогда было непонятно, на каком «уровне» находятся отношения пары. Теперь же подозрения СМИ подтвердились.
Ольга была младше мужа на 25 лет. Бывшие супруги встретились, когда Рожкова работала в аппарате Правительства Российской Федерации. Ради нее Сечин бросил свою жену, от которой у главы «Роснефти» есть двое взрослых детей.
По неофициальной информации, у Игоря и Ольги есть общая дочь Варвара.
Фото: Global Look Press, Instargam