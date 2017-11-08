Жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Ольга Рожкова ушла от мужа к итальянскому гонщику Франческо Провенцано.

Пара развелась еще 14 июня, однако о случившемся стало известно только сейчас, когда Ольга выложила в Сеть фотографию с новым возлюбленным.

Слухи о романе между молодой женой Сечина и Франческо возникли еще в 2015 году, когда их совместное фото появилось в Интернете. Тем не менее тогда было непонятно, на каком «уровне» находятся отношения пары. Теперь же подозрения СМИ подтвердились.