СМИ: Дженнифер Энистон влюблена в голливудского режиссера

Еще недавно СМИ обсуждали возможное воссоединение Брэда Питта и Дженнифер Энистон, однако, инсайдер журнала Star уверяет, что актриса счастлива в новых отношениях и ее избранник — не главный красавчик Голливуда.

По информации источника, возлюбленный звезды сериала «Друзья» — голливудский режиссер, однако его имя не уточняется. Отмечается, что во время последних съемок Энистон загадочно улыбалась и гладила себя по животу. Неужели актриса беременна от нового кавалера?

Тем не менее, портал Gossip Cop, который специализируется на развенчании самых невероятных слухов о знаменитостях, уже назвал эту новость фейком, сославшись на официального представителя Дженнифер Энистон.

Напомним, брак Дженнифер Энистон и Брэда Питта продлился с 2000 по 2005 год, а главной причиной разрыва назвали Анджелину Джоли. Роман Питта и Джоли начался на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит». В 2015 году Энистон тайно вышла замуж за актера Джастина Теру, однако спустя три года пара объявила о разводе.