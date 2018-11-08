logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

СМИ: долг семьи Жанны Фриске продолжает расти

Благотворительная организация «Русфонд» будет требовать с семьи Жанны Фриске на полтора миллиона рублей больше.

Более трех лет назад скончалась актриса и певица Жанна Фриске. С тех пор наследнки бывшей солистки группы «Блестящие» судятся с благотворительной организацией «Русфонд» из-за денег, которые должны были быть потрачены на лечение народной любимицы. Отец, мать и сестра категорически не хотят возвращать 21,6 миллиона рублей, но и подтвердить расходы не в состоянии. Сумма долга растет.

На данный момент обязательства семьи перед фондом выросли на полтора миллиона рублей из-за пени и исполнительного сбора, передает «СтарХит». «Этим вопросом занимаются наши адвокаты», — сообщила мама Жанны, Ольга Владимировна.

На имущество, которое принадлежит наследникам Жанны Фриске, наложен арест. Весной Истринский суд постановил распродать все в пользу «Русфонда». Но семья оспорила это решение.

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг
Шатенка Полина Гагарина выглядит в два раза моложе своих лет
Фанат показал, как выглядит Виктория Боня без фотошопа и макияжа
«Не являешься моей поклонницей — отойди»: Алла Пугачева дала жесткий отпор критикам
«Я стала похожа на заветную куклу Барби»: солистка Artik&Asti увеличила ягодицы и показала результат
Елена Малышева о своем новом стиле: «Мне так понравилась современная мода»