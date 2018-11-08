СМИ: долг семьи Жанны Фриске продолжает расти

Более трех лет назад скончалась актриса и певица Жанна Фриске. С тех пор наследнки бывшей солистки группы «Блестящие» судятся с благотворительной организацией «Русфонд» из-за денег, которые должны были быть потрачены на лечение народной любимицы. Отец, мать и сестра категорически не хотят возвращать 21,6 миллиона рублей, но и подтвердить расходы не в состоянии. Сумма долга растет.

На данный момент обязательства семьи перед фондом выросли на полтора миллиона рублей из-за пени и исполнительного сбора, передает «СтарХит». «Этим вопросом занимаются наши адвокаты», — сообщила мама Жанны, Ольга Владимировна.

На имущество, которое принадлежит наследникам Жанны Фриске, наложен арест. Весной Истринский суд постановил распродать все в пользу «Русфонда». Но семья оспорила это решение.

Фото: instagram