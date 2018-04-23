51-летний Дмитрий Нагиев — один из самых скрытных отечественных звезд. Актер и телеведущий предпочитает не комментировать свою личную жизнь. Официально известно, что Дмитрий был единожды женат на певице Алисе Шер, которая подарила ему сына Кирилла.

28-летний Кирилл Нагиев следует примеру своего отца и также скрывает свою личную жизнь. Однако в недавнем интервью для программы «Ты не поверишь!» Нагиев-старший намекнул на то, что стал дедушкой. Журналисты поинтересовались, собирается ли Кирилл заводить детей, на что Дмитрий ответил: «А кто вам сказал, что их нет?».