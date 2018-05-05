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СМИ: Анджелина Джоли влюблена в коллегу по фильму «Малефисента-2»

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Анджелина Джоли
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Таблоиды предполагают, что актриса может разрушить семью 35-летнего Эда Скрейна.

С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло полтора года, а актрисе приписали уже не один роман. Сейчас СМИ обсуждают отношения 42-летней красотки с коллегой по съемочной площадке фильма «Малефисента-2» 35-летним Эдом Скрейном.

«Анджелина считает Эда сексуальным и талантливым. Она все время ищет возможность пообщаться с ним в перерывах между съемками», — цитирует анонимный источник портал Celebrity Insider. Джоли восхищается мускулистым телом британского актера, а также уверена, что этот роман сведет ее бывшего мужа с ума.

Тем не менее, в одном из интервью Скрейн называл себя «самым скучным человеком»: «После премьерных событий или вечеринок некоторые из звезд говорят: «пойдем», но я просто возвращаюсь в гостиничный номер. Я самый скучный человек!». Портал отмечает, что Эд Скрейн — примерный семьянин, у актера есть супруга и 7-летний сын.

Напомним, Эд Скрейн прославился благодаря роли Даарио Нахариса в третьем сезоне нашумевшего сериала «Игра престолов». В продолжении «Малефисенты» актер сыграет главного злодея.

Анонимы предполагают, что Анджелине удастся добиться симпатии британца. А вы что думаете?

Фото: globallookpress

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