СМИ: Анджелина Джоли влюблена в коллегу по фильму «Малефисента-2»

С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло полтора года, а актрисе приписали уже не один роман. Сейчас СМИ обсуждают отношения 42-летней красотки с коллегой по съемочной площадке фильма «Малефисента-2» 35-летним Эдом Скрейном.
«Анджелина считает Эда сексуальным и талантливым. Она все время ищет возможность пообщаться с ним в перерывах между съемками», — цитирует анонимный источник портал Celebrity Insider. Джоли восхищается мускулистым телом британского актера, а также уверена, что этот роман сведет ее бывшего мужа с ума.
Тем не менее, в одном из интервью Скрейн называл себя «самым скучным человеком»: «После премьерных событий или вечеринок некоторые из звезд говорят: «пойдем», но я просто возвращаюсь в гостиничный номер. Я самый скучный человек!». Портал отмечает, что Эд Скрейн — примерный семьянин, у актера есть супруга и 7-летний сын.
Напомним, Эд Скрейн прославился благодаря роли Даарио Нахариса в третьем сезоне нашумевшего сериала «Игра престолов». В продолжении «Малефисенты» актер сыграет главного злодея.
Анонимы предполагают, что Анджелине удастся добиться симпатии британца. А вы что думаете?
Фото: globallookpress