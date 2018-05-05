СМИ: Анджелина Джоли влюблена в коллегу по фильму «Малефисента-2»

С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло полтора года, а актрисе приписали уже не один роман. Сейчас СМИ обсуждают отношения 42-летней красотки с коллегой по съемочной площадке фильма «Малефисента-2» 35-летним Эдом Скрейном.

«Анджелина считает Эда сексуальным и талантливым. Она все время ищет возможность пообщаться с ним в перерывах между съемками», — цитирует анонимный источник портал Celebrity Insider. Джоли восхищается мускулистым телом британского актера, а также уверена, что этот роман сведет ее бывшего мужа с ума.