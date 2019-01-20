СМИ: 55-летний Брэд Питт закрутил роман с 43-летней Шарлиз Терон

Британский таблоид The Sun сообщил, что 55-летний Брэд Питт встречается с 43-летней Шарлиз Терон. Инсайдер рассказал изданию, что пара подружилась благодаря экс-возлюбленному блондинки Шону Пенну: «Они дружили некоторое время. По иронии судьбы, через Шона Пенна. Видимо уже тогда они очень понравились друг другу».

На днях состоялся спецпоказ фильма «Если Бил-стрит могла бы заговорить», продюсером которого выступил Питт. The Sun отмечает, что актеры не скрывали теплых чувств и сидели в обнимку.

Напомним, в 2016 году стало известно о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта. Бракоразводный процесс до сих пор не завершен, поскольку пара не может договориться по вопросу опеки над шестерыми детьми. Последний громкий роман Шарлиз Терон был с Шоном Пенном, однако в 2015 году актеры расстались.