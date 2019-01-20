logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

СМИ: 55-летний Брэд Питт закрутил роман с 43-летней Шарлиз Терон

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Брэд Питт

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Британский таблоид раскрыл подробности новых отношений голливудского красавчика.

Британский таблоид The Sun сообщил, что 55-летний Брэд Питт встречается с 43-летней Шарлиз Терон. Инсайдер рассказал изданию, что пара подружилась благодаря экс-возлюбленному блондинки Шону Пенну: «Они дружили некоторое время. По иронии судьбы, через Шона Пенна. Видимо уже тогда они очень понравились друг другу».

На днях состоялся спецпоказ фильма «Если Бил-стрит могла бы заговорить», продюсером которого выступил Питт. The Sun отмечает, что актеры не скрывали теплых чувств и сидели в обнимку.

Напомним, в 2016 году стало известно о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта. Бракоразводный процесс до сих пор не завершен, поскольку пара не может договориться по вопросу опеки над шестерыми детьми. Последний громкий роман Шарлиз Терон был с Шоном Пенном, однако в 2015 году актеры расстались.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Sonia Moskowitz, Prensa Internacional, Kento Nara, Byron Purvis, Jaguar, Birdie Thompson, PMA, Faye Sadou, Steph / Lionel / Pascal/, Phil Roach/Globallookpress

Видео: YouTube

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть
Глория из «Дикого ангела» повзрослела и стала настоящей красавицей
69-летняя Алла Пугачева отметила Рождество с друзьями и в эффектных мини-шортах
Андрей Малахов разорвал дружбу с Викторией Лопыревой из-за ее нового скандального романа
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам
«Цвет настроения красный»: Ирина Безрукова восхитила поклонников свежим и помолодевшим видом