53-летняя звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс выходит замуж и готовится стать мамой

53-летняя актриса Кортни Кокс (она же — Моника Геллер из сериала «Друзья») выходит замуж! Об этом сообщило издание The Sun. Жених — гитарист рок-группы Snow Patrol Джонни МакДэйд. СМИ также сообщают, что пара планирует обзавестись как минимум одним ребенком.

Подружкой невесты, возможно, станет коллега Кортни по сериалу, Дженнифер Энистон. Быть уверенными в этом нельзя: у самой Джен в личной жизни все пока складывается не так, как хотелось бы.

Кокс и МакДэйд начали встречаться в ноябре 2013-го, в июне 2014-го объявили о помолвке. В декабре прошлого года, не дождавшись свадьбы, пара рассталась. Однако, как сообщают инсайдеры, им удалось найти общий язык.

Фото: globallookpress