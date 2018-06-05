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53-летняя звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс выходит замуж и готовится стать мамой

Кортни Кокс и ее бойфренд Джонни МакДэйд, давно собиравшиеся под венец, похоже, наконец решили пожениться.

53-летняя актриса Кортни Кокс (она же — Моника Геллер из сериала «Друзья») выходит замуж! Об этом сообщило издание The Sun. Жених — гитарист рок-группы Snow Patrol Джонни МакДэйд. СМИ также сообщают, что пара планирует обзавестись как минимум одним ребенком.

Подружкой невесты, возможно, станет коллега Кортни по сериалу, Дженнифер Энистон. Быть уверенными в этом нельзя: у самой Джен в личной жизни все пока складывается не так, как хотелось бы.

Кокс и МакДэйд начали встречаться в ноябре 2013-го, в июне 2014-го объявили о помолвке. В декабре прошлого года, не дождавшись свадьбы, пара рассталась. Однако, как сообщают инсайдеры, им удалось найти общий язык.

Фото: globallookpress

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