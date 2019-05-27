СМИ: 49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз

Актер Сергей Астахов уже несколько лет живет с учительницей Викторией Савкеевой, которая моложе него на 14 лет. До отношений с ней Сергей был дважды женат. Во втором браке с Викторией Адельфиной у Астахова родилась дочь Мария. У актера также был роман со звездой «Бедной Насти» Еленой Кориковой.
Несмотря на долгие отношения до сих пор детей у Сергея и Виктории не было. Новость о том, что в их семье скоро случится пополнение, актер тщательно скрывает, сообщает «Экспресс газета». Влюбленные познакомились в клубе, затем Сергей пригласил девушку в театр. Бурный роман начался сразу.
О разнице в возрасте Сергей говорил так: «Это не так уж и много. Все-таки я человек старых ориентиров: не встречаюсь, например, с ровесницей своей дочки. Стараюсь для любимой хорошо сохраниться и в физическом, и в умственном плане. Хотя прекрасно понимаю, что сам - не подарок...».
На вопрос о том, как дела с Викой, актер быстро отвечает: «У нас все отлично», - и старается завершить разговор.
Текст: Галина Нежнева
Фото: facebook, Anatoly Lomohov, Alexander Legky/ Global Look press
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