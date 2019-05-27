СМИ: 49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз

Актер Сергей Астахов уже несколько лет живет с учительницей Викторией Савкеевой, которая моложе него на 14 лет. До отношений с ней Сергей был дважды женат. Во втором браке с Викторией Адельфиной у Астахова родилась дочь Мария. У актера также был роман со звездой «Бедной Насти» Еленой Кориковой.

Несмотря на долгие отношения до сих пор детей у Сергея и Виктории не было. Новость о том, что в их семье скоро случится пополнение, актер тщательно скрывает, сообщает «Экспресс газета». Влюбленные познакомились в клубе, затем Сергей пригласил девушку в театр. Бурный роман начался сразу.