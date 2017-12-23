Говорят, что актриса, которая всегда была чайлд-фри, наконец созрела для материнства и решилась усыновить малыша. Камерон и ее супруг Бенджи Мэдден уже подготовили все документы.

Как утверждает источник американского журнала Life&Style, Камерон Диаз все-таки решила впервые стать мамой и усыновить ребенка. «Камерон и ее муж Бенджи уже посетили несколько детских домов и сейчас находятся в процессе выбора. Они хотят мальчика, но до конца не определились», — сообщил инсайдер.

Все это время, по слухам, актриса проходила гормональную терапию, которая, увы, не сработала. Поэтому Камерон отчаялась родить самостоятельно.