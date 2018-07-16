«Смеяться разрешается»: Валерия показала, как проходит семейная зарядка

50-летняя Валерия восхищает своей подтянутой фигурой, которой обязана интенсивным тренировкам и строгой диете. Активный образ жизни супруги восхищает Иосифа Пригожина, поэтому продюсер старается соответствовать любимой и также заниматься спортом. Как проходят такие занятия, зачастую можно увидеть в Instagram Валерии.

«Папа, мама, я - спортивная семья. Смеяться разрешается», — подписала новое видео в блоге певица. В коротком ролике, смонтированном под бессмертный хит Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика», Иосиф Пригожин, Валерия и ее младший сын Арсений Шульгин подтягиваются на турнике.