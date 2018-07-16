«Смеяться разрешается»: Валерия показала, как проходит семейная зарядка

50-летняя Валерия восхищает своей подтянутой фигурой, которой обязана интенсивным тренировкам и строгой диете. Активный образ жизни супруги восхищает Иосифа Пригожина, поэтому продюсер старается соответствовать любимой и также заниматься спортом. Как проходят такие занятия, зачастую можно увидеть в Instagram Валерии.
«Папа, мама, я - спортивная семья. Смеяться разрешается», — подписала новое видео в блоге певица. В коротком ролике, смонтированном под бессмертный хит Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика», Иосиф Пригожин, Валерия и ее младший сын Арсений Шульгин подтягиваются на турнике.
«А смеяться-то и не над чем! Можно только восхищаться и аплодировать!», «Папа 👴чуть филонит,Мама👸 супер потрясающе,Сын🏃♂️ молодец!!! Надо с Вас брать пример», «Ёся- умиление. Он - Даавно подтянут. Пацан молодец💪Валера💪❤👍», «Лерочка,вы умничка,хрупкая,но сильная!Ёся,крутяк!Ну Сеня,ясное дело,суперский!», «Какие молодцы!!!Прекрасный пример!!!», «Молодцы, ребята! Спортивная семья», — восхищенно написали подписчики.
Фото: instagram