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«Смеяться разрешается»: Валерия показала, как проходит семейная зарядка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Валерии

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Певица опубликовала шуточный видеоролик.

50-летняя Валерия восхищает своей подтянутой фигурой, которой обязана интенсивным тренировкам и строгой диете. Активный образ жизни супруги восхищает Иосифа Пригожина, поэтому продюсер старается соответствовать любимой и также заниматься спортом. Как проходят такие занятия, зачастую можно увидеть в Instagram Валерии.

«Папа, мама, я - спортивная семья. Смеяться разрешается», — подписала новое видео в блоге певица. В коротком ролике, смонтированном под бессмертный хит Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика», Иосиф Пригожин, Валерия и ее младший сын Арсений Шульгин подтягиваются на турнике.

«А смеяться-то и не над чем! Можно только восхищаться и аплодировать!», «Папа 👴чуть филонит,Мама👸 супер потрясающе,Сын🏃‍♂️ молодец!!! Надо с Вас брать пример», «Ёся- умиление. Он - Даавно подтянут. Пацан молодец💪Валера💪❤👍», «Лерочка,вы умничка,хрупкая,но сильная!Ёся,крутяк!Ну Сеня,ясное дело,суперский!», «Какие молодцы!!!Прекрасный пример!!!», «Молодцы, ребята! Спортивная семья», — восхищенно написали подписчики.

Фото: instagram

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