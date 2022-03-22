Смерть мамы и несчастная любовь: как сейчас живет актер Андрей Ташков

Андрей Ташков родился в семье режиссера и актрисы. Его отец снял фильмы «Приходите завтра» и «Уроки французского», а мать сыграла полюбившуюся миллионам Фросю Бурлакову. Женщина покончила с собой, когда Андрею было 13 лет. Она страдала от шизофрении.

После кончины матери воспитанием юного Ташкова занялась домработница, так как отец постоянно пропадал на съемках. «Пока отец был на съемках, мама незаметно для домработницы, которая за ней присматривала, выскользнула из дома и уехала в Новосибирск к сестре. Пробыла там месяц, писала оттуда письма. Однажды утром встала, вымыла в доме полы, прибралась и ушла на вокзал. Там все было кончено: она бросилась под поезд, не вынеся болезни», — приводит слова актера «Комсомольская правда».

На экране Андрей впервые появился в 1973 году в кинокартине «Дети Ванюшина». Первой главной ролью в кино для актера стал сержант милиции Евгений Кулик в фильме «Сыщик» в 1979 году. Ташков также снимался в проектах своего отца, среди которых «Подросток» и «Три женщины». Артист признается, что ему было тяжело работать с близким человеком: «Отец был очень требовательным, нервным и вспыльчивым, и я испытывал постоянное ощущение зависшего дамоклова меча».

В личной жизни у кинозвезды тоже все непросто. Ташков был трижды женат, но ни с одной женщиной не обрел семейное счастье. С первой супругой он развелся спустя всего год после свадьбы, со второй спустя семь лет. Третья супруга Андрея подарила ему ребенка, но даже это не заставило его остаться. Актер бросил женщину и малыша ради коллеги Елены Кореневой. Однако с ней отношения тоже не сложились. В 2011 году их союз распался.

Свои неудачи на любовном поприще Андрей объясняет так: «Люди вступают в брак по разным причинам. Кто-то из-за боязни одиночества, кто-то по любви. Кто-то желает создать семью, чтобы найти точку опоры. А когда теряется мотивация, брак распадается. А еще люди разбегаются по причине неудобоваримости характеров. В моем случае присутствовали все эти причины до единой».

На данный момент он ведет уединенный образ жизни в маленькой квартире и полностью сосредоточен на работе.