Сменила микрофон на стамеску: как сейчас живет бывшая солистка «Миража» Светлана Разина

Экс-солистка группы «Мираж» теперь изготавливает мебель, сообщает «Пятый канал». Артистка призналась, что устала от шоу-бизнеса и повышенного внимания. Тем более что в 60 лет уже тяжело ездить на гастроли и выкладываться по полной на концертах. Поэтому Светлана нашла себе новое хобби.

Разина нашла себя в столярном ремесле. В ее собственном доме уже стоят самодельные стулья, этажерки и другие предметы мебели. Это занятие женщина открыла для себя совершенно случайно. Несколько лет назад она решила попробовать изготовить шкаф.

«Я знала цены на шкафы-купе, и я знаю, что они абсолютно неадекватные в Москве. Ну просто неадекватные. То есть тысячу долларов тогда стоило. И я поняла, что я удавлюсь, чтобы сделать шкафчик метр на полтора, я должна там концерт отработать, понимаете», — вспоминает артистка.

У певицы уже есть собственная мастерская и полный набор инструментов. В арсенале присутствует даже перфоратор — подарок от поклонника. Все нужные для работы материалы Светлана находит в мусорных баках. «Люди выбрасывают красивые столешницы, люди выбрасывают шикарные деревянные двери. Ну это ладно. Люди выкинули недавно, я взяла на помойке, подобрала два дубовых стула. Сделала бархатную обшивку, и эти стулья стали новые», — поделилась Разина.

Муж звезды с пониманием относится к увлечению любимой. Вот только с друзьями артистка почти перестала видеться. «Че просто так собираться с гостями, бутерброды есть и сидеть, толстеть, когда можно посидеть, шкурочкой поработать», — считает Светлана. По словам экс-солистки «Миража», она уже и не помнит, как могла давать концерты почти каждый день. Сейчас ей по душе тихая семейная жизнь в загородном доме.