Сменил веру и стал крестным отцом: Жерар Депардье принял православие

Торжественный обряд крещения прошел 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа, об этом сообщило издание Valeurs actuelles. На торжестве присутствовало около 30 человек, которые решили поддержать актера в столь важный для него момент. В Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции (Московский Патриархат) также подтвердили, что 71-летний Жерар Депардье сменил веру. Кроме того, французский актер стал крестным отцом для девочки, которую крестили в тот же день.

Сам Депардье ранее сообщал, что изучал очень много специальной литературы и понял, что именно православие близко его мировоззрению, а его духовным наставником является митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Примечательно, что до этого Жерар рассказывал, что долгое время находился в духовных поисках и даже успел принять ислам в 60-е годы. В своей автобиографической книге «Невинный» он признавался, что на его выбор повлияло увлечение творчеством египетской певицы Умм Кульсум, он чтил традиции новой веры и по пять раз в день совершал намаз. Также, по заявлениям звезды, его интересовал буддизм и иудаизм, изучению которых он тоже посвятил немало времени.