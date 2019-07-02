Смелый выход: 51-летняя Селин Дион появилась на улице Парижа в прозрачном платье и без белья

В Париже проходит Неделя моды, на которую съехались знаменитости со всего мира. 1 июля в рамках мероприятия состоялся показ дизайнера Айрис Ван Херпен. Одной из самых ярких звезд на шоу стала 51-летняя Селин Дион. Канадская певица появилась на красной дорожке в платье кутюрье, но из прошлой коллекции.

В последнее время Селин выбирает смелые наряды, из-за которых к ней приковано внимание фотографов. В этот раз певица остановила выбор на необычном платье из нитей от Айрис Ван Херпен. Полупрозрачный наряд не оставил места для фантазии – под ним не было белья. Смелый образ дополнили босоножки и небольшие серьги с бриллиантами.