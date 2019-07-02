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Смелый выход: 51-летняя Селин Дион появилась на улице Парижа в прозрачном платье и без белья

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Селин Дион

Фото: Getty Images
Певица во всей красе позировала десяткам фотографов.

В Париже проходит Неделя моды, на которую съехались знаменитости со всего мира. 1 июля в рамках мероприятия состоялся показ дизайнера Айрис Ван Херпен. Одной из самых ярких звезд на шоу стала 51-летняя Селин Дион. Канадская певица появилась на красной дорожке в платье кутюрье, но из прошлой коллекции.

В последнее время Селин выбирает смелые наряды, из-за которых к ней приковано внимание фотографов. В этот раз певица остановила выбор на необычном платье из нитей от Айрис Ван Херпен. Полупрозрачный наряд не оставил места для фантазии – под ним не было белья. Смелый образ дополнили босоножки и небольшие серьги с бриллиантами.

Селин на показе дизайнера Айрис Ван Херпен

Фото: Getty Images

Ранее эксперты моды уже не раз критиковали исполнительницу за то, что она подирает образы, которые не подходят к ее зрелому возрасту. Так, последний раз Дион «разгромили» после бала костюма Met Gala – 2019, который прошел в начале мая в США. Тогда наряд Селин назвали провальным и слишком откровенным.

Селин Дион на Met Gala - 2019

Фото: EAST NEWS

Периодически Селин Дион получает встряску и от поклонников, которые делают замечания по поводу ее внешности.

Фанаты считают, что певице пора заняться собой и прибегнуть к помощи косметологов и даже пластических хирургов. На эти выпады Селин отвечает, что внешний вид ее устраивает.

А вам нравится, как выглядит Селин?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images, East News

Видео: Instagram

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