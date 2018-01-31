35-летняя Светлана Лобода раскрыла пикантные подробности своей жизни.

Сегодня в эфире Love Radio популярная певица Светлана Лобода ответила на неудобные вопросы ведущих и прокомментировала самые популярные слухи о себе.

Звезда не стала отрицать, что в ее жизни был опыт секса втроем и опыт занятий любовью на первом свидании. Как и многие женщины, чтобы не отказывать в интиме, она обманывала партнера, притворяясь уставшей.

Светлана также не стала отрицать, что она планирует обавестись вторым ребенком в самое ближайшее время, но призналась, что из-за плотного графика нечасто ночует дома. Сейчас она одна воспитывает дочь и, как певица сама признавалась, является единственной кормилицей в семье. С хореографом Андреем Царем звезда рассталась в 2014 году после пяти лет отношений. Пара решила не сохранять видимость семьи, папа часто навещает дочку. «Уверена, дочь примет моего нового мужчину, когда он у меня появится», — признавалась она на днях в разговоре со «СтарХитом».

«Я вообще не вижу своего ребенка. Я абсолютно не уделяю времени своей семье. Это, конечно, большая трагедия для нас. Но в силу того, что я люблю читать биографии разных артистов, актеров, я понимаю, что это, безусловно, обратная сторона медали того, что называется "успех". Если ты имеешь успех в карьере, в редких случаях ты имеешь успех в личной жизни, потому что вся концентрация твоя происходит только на карьере», — говорила Лобода в одном из своих недавних интервью.

Кстати, нашумевшая история с покупкой квартиры в центре Москвы оказалась выдумкой журналистов. «Вранье, нет квартиры», — сообщила звезда.

Фото: globallookpress