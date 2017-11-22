Смелое декольте и стройная фигура: Марина Юдашкина блеснула неувядающей красотой на выставке в ММОМА
Марина Юдашкина
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Дмитрий Дибров, Артем Овчаренко и Марина Юдашкина посетили светское мероприятие в Московском музее современного искусства.
В минувший вторник, 21 ноября, в Московском музее современного искусства состоялось закрытое мероприятие, гостями которого стали Марина Юдашкина, Дмитрий Дибров, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, а также другие известные личности.
На мероприятие супруга Валентина Юдашкина надела строгий черный пиджак, топ со смелым декольте, классические укороченные брюки — этот комплект выгодно подчеркнул все достоинства ее стройной фигуры.
В рамках пространства выставки Алексея Беляева-Гинтовта “Х”, относящейся к посвященному 100-летию Революции в России проекту Василия Церетели и объединившей в себе проекты, созданные художником за последние 10 лет, звездные гости познакомились не только с традиционными для художника холстами с ручной печатью на сусальном золоте, видеоинсталляциями, лаковыми панелями, тханками и скульптурами, но и с техническими новинками Bang & Olufsen.