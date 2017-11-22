Дмитрий Дибров, Артем Овчаренко и Марина Юдашкина посетили светское мероприятие в Московском музее современного искусства.

В минувший вторник, 21 ноября, в Московском музее современного искусства состоялось закрытое мероприятие, гостями которого стали Марина Юдашкина, Дмитрий Дибров, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, а также другие известные личности.

На мероприятие супруга Валентина Юдашкина надела строгий черный пиджак, топ со смелым декольте, классические укороченные брюки — этот комплект выгодно подчеркнул все достоинства ее стройной фигуры.