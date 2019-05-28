logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Смело, ярко, интригующе»: Екатерина Шпица сверкнула глубоким декольте на обложке глянца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Катерина Шпица на ММКФ — 2019

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Результат работы она показала в Instagram.

Екатерина Шпица снялась в новой откровенной фотосессии для обложки июньского номера журнала «КиноРепортер». Стилисты и главный редактор издания Мария Лемешева подобрали для актрисы дерзкий образ, за который Екатерина их поблагодарила. Актриса призналась, что воздерживалась от «общения» с Instagram, но этот пост не могла не опубликовать.

На снимке Екатерина позирует в стильном жакете на голое тело. Легкий макияж и небрежная укладка подчеркивают ее чувственность, а завершают образ бусы и брошь.

«Сама себя ощущаю уже несколько дней в необходимости цифрового затишья, хотя много всего произошло за прошлую неделю, о чём надо бы рассказать, даже не знаю, с чего начинать...😊 Из инста-аскезы меня выдернул сегодня выход июньского номера @kino_reporter, интересная была съёмка (благодарность креативному продюсеру журнала и ,конечно, главному редактору @marusial- за смелое экспериментаторство) и как всегда содержательная беседа с любимым интервьюером Андреем Захарьевым. В последнее время я много думала о том, как меня воспринимают люди и внешне, и личностно ( все-таки десятки комментариев почти под каждым постом со словами «милая девочка» на мысли не наводить не могут, и радует это не всегда...ну, бывают ситуации). А через страницы этого номера «Кинорепортера» можно познакомиться со мной, той, какой я чувствую и вижу себя сама чаще всего( наготу буквально не воспринимаем:). Мы с создателями журнала сошлись на концепции единогласно. Но самое главное ,конечно, не во внешнем образе, а в образе мыслей. P.S: @4lin, Фото: Алексей Сорокин», - подписала фотографию Екатерина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Поклонники актрисы отметили, что образ получился смелым и ярким. «А вы посмотрите на лицо... волшебно... ну и остальное само собой», «Вы прекрасны и талантливы!», «Классно получилась. Одобряю», «Смело, ярко, необычно и очень интригующе», - похвалили они.

Для многих такая откровенная съемка показалась перебором: «Зачем оголяться? И ьез этого красивая и привлекательная и сексуальная. Надо знать меру», «Перебор, но очень круто и красиво и сексуально», «Вот маленькая собачка-всю жизнь щенок,вот ребенок-ребенком», - последовали комментарии.

А как вам образ Екатерины? Смело или в рамках приличия?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева плавает на лодке с детьми: «Они счастливы»
Волосы ниже талии, пышный бюст и красное платье: Виктория Боня появилась на открытии Каннского кинофестиваля
Топ-5 сложных позиций в сексе, которые смогут заменить вам спортивные тренировки
«Жду лета»: молодая жена Дмитрия Диброва опубликовала смелое фото в соблазнительном купальнике
«Смотреть смешно»: сделавшую пластику Дарью Пынзарь пристыдили за селфи без фотошопа