«Смело, ярко, интригующе»: Екатерина Шпица сверкнула глубоким декольте на обложке глянца

Екатерина Шпица снялась в новой откровенной фотосессии для обложки июньского номера журнала «КиноРепортер». Стилисты и главный редактор издания Мария Лемешева подобрали для актрисы дерзкий образ, за который Екатерина их поблагодарила. Актриса призналась, что воздерживалась от «общения» с Instagram, но этот пост не могла не опубликовать.
На снимке Екатерина позирует в стильном жакете на голое тело. Легкий макияж и небрежная укладка подчеркивают ее чувственность, а завершают образ бусы и брошь.
«Сама себя ощущаю уже несколько дней в необходимости цифрового затишья, хотя много всего произошло за прошлую неделю, о чём надо бы рассказать, даже не знаю, с чего начинать...😊 Из инста-аскезы меня выдернул сегодня выход июньского номера @kino_reporter, интересная была съёмка (благодарность креативному продюсеру журнала и ,конечно, главному редактору @marusial- за смелое экспериментаторство) и как всегда содержательная беседа с любимым интервьюером Андреем Захарьевым. В последнее время я много думала о том, как меня воспринимают люди и внешне, и личностно ( все-таки десятки комментариев почти под каждым постом со словами «милая девочка» на мысли не наводить не могут, и радует это не всегда...ну, бывают ситуации). А через страницы этого номера «Кинорепортера» можно познакомиться со мной, той, какой я чувствую и вижу себя сама чаще всего( наготу буквально не воспринимаем:). Мы с создателями журнала сошлись на концепции единогласно. Но самое главное ,конечно, не во внешнем образе, а в образе мыслей. P.S: @4lin, Фото: Алексей Сорокин», - подписала фотографию Екатерина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Поклонники актрисы отметили, что образ получился смелым и ярким. «А вы посмотрите на лицо... волшебно... ну и остальное само собой», «Вы прекрасны и талантливы!», «Классно получилась. Одобряю», «Смело, ярко, необычно и очень интригующе», - похвалили они.
Для многих такая откровенная съемка показалась перебором: «Зачем оголяться? И ьез этого красивая и привлекательная и сексуальная. Надо знать меру», «Перебор, но очень круто и красиво и сексуально», «Вот маленькая собачка-всю жизнь щенок,вот ребенок-ребенком», - последовали комментарии.
А как вам образ Екатерины? Смело или в рамках приличия?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Видео: Instagram
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