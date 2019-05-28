«Смело, ярко, интригующе»: Екатерина Шпица сверкнула глубоким декольте на обложке глянца

«Сама себя ощущаю уже несколько дней в необходимости цифрового затишья, хотя много всего произошло за прошлую неделю, о чём надо бы рассказать, даже не знаю, с чего начинать...😊 Из инста-аскезы меня выдернул сегодня выход июньского номера @kino_reporter, интересная была съёмка (благодарность креативному продюсеру журнала и ,конечно, главному редактору @marusial- за смелое экспериментаторство) и как всегда содержательная беседа с любимым интервьюером Андреем Захарьевым. В последнее время я много думала о том, как меня воспринимают люди и внешне, и личностно ( все-таки десятки комментариев почти под каждым постом со словами «милая девочка» на мысли не наводить не могут, и радует это не всегда...ну, бывают ситуации). А через страницы этого номера «Кинорепортера» можно познакомиться со мной, той, какой я чувствую и вижу себя сама чаще всего( наготу буквально не воспринимаем:). Мы с создателями журнала сошлись на концепции единогласно. Но самое главное ,конечно, не во внешнем образе, а в образе мыслей. P.S: @4lin, Фото: Алексей Сорокин», - подписала фотографию Екатерина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).