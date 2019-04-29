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«Смело, нагло, по-рокерски»: в Сети обсуждают дерзкий образ 54-летней Апиной

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Алена Апина работает над новым клипом

Фото: Instagram
Певица снимает новый видеоклип в оригинальном костюме.

Певица и экс-участница группы «Комбинация» Алена Апина снимает новое видео. Кадры со съемочной площадки она опубликовала в Instagram. в ролике певица пытается сделать стойку с вытянутыми рукой и ногой. При этом на 54-летней Апиной надет обтягивающий латексный костюм с шифоновыми вставками. Наряд подчеркивает стройность артистки, а декольте до живота - ее шикарную грудь.

Поклонники восприняли новый дерзкий образ Апиной с восторгом. «Вау! Строгая госпожа, красавица Алёна Апина! Образ очень нравиться», «Обожаю Апину! Ну, молодец!», «Апина всегда была хороша как рассвет!», «Вот это да!!! Опять ща начнется. Молодец, Алена! Смело, нагло, по-рокерски! Да тем более в Пасху!!! Это клип или просто фотосессия?», - поддержали ее одни подписчики. Другие отметили, что съемки уж больно откровенные, а этого и так сейчас на экранах слишком много. «Мать не видать ну и съемки», «Опять п…ха какая-то…», «Комплекс», - раскритиковали другие (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Алена Апина часто раззадоривает подписчиков откровенными и порой шокирующими снимками. То она выкладывает фото в расстегнутой рубашке, то публикует видео, где ей делают татуировку.

А вам нравится такая смелость?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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