«Смело, нагло, по-рокерски»: в Сети обсуждают дерзкий образ 54-летней Апиной

Певица и экс-участница группы «Комбинация» Алена Апина снимает новое видео. Кадры со съемочной площадки она опубликовала в Instagram. в ролике певица пытается сделать стойку с вытянутыми рукой и ногой. При этом на 54-летней Апиной надет обтягивающий латексный костюм с шифоновыми вставками. Наряд подчеркивает стройность артистки, а декольте до живота - ее шикарную грудь.
Поклонники восприняли новый дерзкий образ Апиной с восторгом. «Вау! Строгая госпожа, красавица Алёна Апина! Образ очень нравиться», «Обожаю Апину! Ну, молодец!», «Апина всегда была хороша как рассвет!», «Вот это да!!! Опять ща начнется. Молодец, Алена! Смело, нагло, по-рокерски! Да тем более в Пасху!!! Это клип или просто фотосессия?», - поддержали ее одни подписчики. Другие отметили, что съемки уж больно откровенные, а этого и так сейчас на экранах слишком много. «Мать не видать ну и съемки», «Опять п…ха какая-то…», «Комплекс», - раскритиковали другие (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Алена Апина часто раззадоривает подписчиков откровенными и порой шокирующими снимками. То она выкладывает фото в расстегнутой рубашке, то публикует видео, где ей делают татуировку.
А вам нравится такая смелость?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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