logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Натальи Ионовой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Певица поделилась провокационным фотоснимком.

32-летняя Наталья Ионова любит баловать подписчиков откровенными снимками. Стоит отметить, что певице есть, чем похвастаться! Стройные длинные ноги, упругие бедра, аппетитный бюст — провокационные фотосессии во всей красе демонстрируют все достоинства блондинки. Несколько часов назад Глюк’оZа опубликовала жаркий снимок в серебристом купальнике необычного кроя.

Как обычно, мнения пользователей разделились: «Я думаю, дети должны видеть свою мать такой красивой. И я уверена, что Наташины дети гордятся ей», «Какой вульгарный купальник. Как будто вовсе без него. Фигура конечно без вопросов идеальная, но это уже перебор», «Очень красиво🙌. Но мне кажется такое фото лучше для мужа. Для публики и послабее пойдёт», «Это уже слишком... А ещё и мать двоих детей...», «Лёгким движением руки трусы превращаются, превращаются, превращаются в элегантный купальник», «Даже будучи женщиной, увидев Вас в таком костюмчике - отвернулась бы. Так только с мужем и не для фото точно», «Очень красиво, но как-то перебор для "на показ"», «Очень красивая фигурка, точёная и ухоженная!», «Такая фигура затмевает все недостатки купальника».

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
#Моеголоелето: Анфиса Чехова не комплексует и показывает аппетитную фигуру топлес
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей
Такая взрослая! Четырехлетняя Лиза Галкина стала звездой показа мод под пальмами
Солист Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался о романе с Светланой Лободой