passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Смело: 65-летняя Любовь Успенская взорвала Сеть снимком в мини-платье и без белья

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Любовь Успенская

Фото: Instagram Любови Успенской

Певица не стесняется демонстрировать достоинства своей фигуры.

Похоже, к статусу «королевы шансона» 65-летняя Любовь Успенская решила добавить статус «королевы эпатажа». Певица не стесняется надевать мини-платья и комбинезоны, демонстрирующие во всей красоте ее фигуру. Несколько часов назад артистка опубликовала в блоге снимок в светло-розовом облегающем платье, под которое не надела нижнее белье. «Мама, ради Бога, я ни капли не пьяна! Я безумно влюблена в своих подписчиков! Проснулась и увидела, что у меня вас миллион! Спасибо! Сегодня у меня концерт в Уссурийске! Обещали подарить уссурийского тигрёнка, вот жду подарка! Пока маленький будет со мной, а потом подарю зоопарку!» — подписала кадр Любовь Залмановна.

«Какая худенькая!!! Стройняшка и очень секси», «Любовь, какая вы роскошная женщина», «Опупеть фигурка😍», «Потому что нельзя быть на свете Красивой такой», «Похудела совсем, но красотка!!!», «Ох какое фото!!! Дух захватывает... и давление поднялось от увиденного до 150... придется таблетку выпить. Любовь — это ШИК!», «30 лет , больше и не скажешь», «Какая шикарная фигура🔥🔥🔥 завидую в свои 29», — восхищаются фолловеры. Стоит отметить, что в бочке медовых комментариев в блоге Успенской всегда находится немалая ложка дегтярной критики, но в этот раз хейтеры, похоже, обошли снимок стороной. Свое возмущение высказали зоозащитники, которым не понравилось желание певицы получить уссурийского тигренка: «Зачем такие эксперименты над животными?», «Люба, откажитесь, зачем вам зверь дома, даже маленький он с когтями‼️», «А можно тигрёнка в заповедник передать», «Вообще лучше тигренка не принимать....его место в природе», «И не жалко будет тигренка?», «Не надо брать тигренка, лучше свободы нет, зачем эти клетки».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!