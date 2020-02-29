Смело: 65-летняя Любовь Успенская взорвала Сеть снимком в мини-платье и без белья

«Какая худенькая!!! Стройняшка и очень секси», «Любовь, какая вы роскошная женщина», «Опупеть фигурка😍», «Потому что нельзя быть на свете Красивой такой», «Похудела совсем, но красотка!!!», «Ох какое фото!!! Дух захватывает... и давление поднялось от увиденного до 150... придется таблетку выпить. Любовь — это ШИК!», «30 лет , больше и не скажешь», «Какая шикарная фигура🔥🔥🔥 завидую в свои 29», — восхищаются фолловеры. Стоит отметить, что в бочке медовых комментариев в блоге Успенской всегда находится немалая ложка дегтярной критики, но в этот раз хейтеры, похоже, обошли снимок стороной. Свое возмущение высказали зоозащитники, которым не понравилось желание певицы получить уссурийского тигренка: «Зачем такие эксперименты над животными?», «Люба, откажитесь, зачем вам зверь дома, даже маленький он с когтями‼️», «А можно тигрёнка в заповедник передать», «Вообще лучше тигренка не принимать....его место в природе», «И не жалко будет тигренка?», «Не надо брать тигренка, лучше свободы нет, зачем эти клетки».