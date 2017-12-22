Популярная американская певица стала лицом известного бренда модной одежды и аксессуаров.

Дженнифер Лопес явно знает секрет, как в 48 лет выглядеть на 20 лет моложе — поэтому певица не смущается принимать участие в фотосессиях и демонстрировать модную одежду, подчеркивающую ее знаменитые округлости. Так, некоторое время назад в блоге звезды появилась черно-белая фотография, сделанная в рамках фотосессии для бренда Guess, чьим лицом стала Дженнифер.

«Я всегда мечтала стать лицом этого бренда, для меня это настоящая честь. Я с детства обожаю все то, что делают Guess», — сообщила певица в интервью для проморолика марки. В минутном видео запечатлены самые яркие образы, которые примерила артистка.

Поклонники остались в восторге от свежих снимков Джей Ло и отметили, что она такая же восхитительная, как и раньше.

Напомним, Дженнифер Лопес не так давно поделилась своими секретами красоты. Певица призналась, что несколько лет назад отказалась от кофе и алкоголя, старается питаться сезонными продуктами и обожает брокколи, киноа, орехи и фасоль. Несмотря на большое количество ограничений, артистка может позволить себе мороженое с печеньем, если того «просит душа».

А вам нравится, как выглядит Дженнифер Лопес?

Фото: Instagram