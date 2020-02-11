«Смелая, сильная и красивая»: 54-летняя Екатерина Андреева показала необычный способ сохранения молодости

«Все заметили красные иголки. А чуть ниже то, еще войско иголок серебряных», «Больно, наверное», «Я тоже так пробовала — эффект моментальный», «Смелая, сильная и красивая», «Ой, напугали до ужаса. Слава Богу, это всего лишь акупунктура, но че-то кажется слишком радикальная», — посыпались комментарии.

Один из подписчиков отметил, что все должно быть натуральным, имея в виду красоту и косметические процедуры. На что Екатерина Андреева ответила: «Дружочек, это и есть самый натуральный метод — древняя китайская технология».

А вы бы решились на подобную процедуру омоложения?