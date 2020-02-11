«Смелая, сильная и красивая»: 54-летняя Екатерина Андреева показала необычный способ сохранения молодости
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Фото: Instagram
Екатерина Андреева, которую постоянно осыпают комплиментами за красоту и молодость, опубликовала в Instagram фото, которое в некотором смысле шокировало ее поклонников. В кадре лицо телеведущей все утыкано иголками: лоб — красными, а нижняя часть лица — бессчетным количеством серебряных.
«Иногда выпустить иголки вовсе не означает что-то плохое, а наоборот — одни плюсы: ровный лоб, гладкая кожа и отсутствие головной боли», — подписала Екатерина Андреева фотографию и пояснила, что прибегает к иглоукалыванию, чтобы устранить морщины.
«Все заметили красные иголки. А чуть ниже то, еще войско иголок серебряных», «Больно, наверное», «Я тоже так пробовала — эффект моментальный», «Смелая, сильная и красивая», «Ой, напугали до ужаса. Слава Богу, это всего лишь акупунктура, но че-то кажется слишком радикальная», — посыпались комментарии.
Один из подписчиков отметил, что все должно быть натуральным, имея в виду красоту и косметические процедуры. На что Екатерина Андреева ответила: «Дружочек, это и есть самый натуральный метод — древняя китайская технология».
А вы бы решились на подобную процедуру омоложения?
Фото и видео: Instagram
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