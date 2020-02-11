passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Смелая, сильная и красивая»: 54-летняя Екатерина Андреева показала необычный способ сохранения молодости

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Екатерина Андреева в Африке

Фото: Instagram

Телеведущая удивила подписчиков фотографией с косметической процедуры по древнекитайской методике.

Екатерина Андреева, которую постоянно осыпают комплиментами за красоту и молодость, опубликовала в Instagram фото, которое в некотором смысле шокировало ее поклонников. В кадре лицо телеведущей все утыкано иголками: лоб — красными, а нижняя часть лица — бессчетным количеством серебряных.

«Иногда выпустить иголки вовсе не означает что-то плохое, а наоборот — одни плюсы: ровный лоб, гладкая кожа и отсутствие головной боли», — подписала Екатерина Андреева фотографию и пояснила, что прибегает к иглоукалыванию, чтобы устранить морщины.

«Все заметили красные иголки. А чуть ниже то, еще войско иголок серебряных», «Больно, наверное», «Я тоже так пробовала — эффект моментальный», «Смелая, сильная и красивая», «Ой, напугали до ужаса. Слава Богу, это всего лишь акупунктура, но че-то кажется слишком радикальная», — посыпались комментарии.

Один из подписчиков отметил, что все должно быть натуральным, имея в виду красоту и косметические процедуры. На что Екатерина Андреева ответила: «Дружочек, это и есть самый натуральный метод — древняя китайская технология».

А вы бы решились на подобную процедуру омоложения?

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!