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Смелая, дерзкая, роковая: поклонники по достоинству оценили новое фото Юлии Снигирь

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Снигирь

Фото: Instagram
Актриса поделилась снимком в соцсети.

Юлия Снигирь показала подписчикам в Instagram новое откровенное фото. В кадре Юля с пышной укладкой длинных локонов сидит на высоком в стуле. На актрисе надеты лишь алые штаны и обувь.

Подпись к снимку Снигирь сделала неожиданную. «Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки — одна из них крахмальная — и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя — и на берег. И тут появлялось чудовище — я — в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело — платье от соли торчало на мне колом… И так, кудлатая, мокрая, бежала домой». Анна Ахматова. Из воспоминаний Лидии Чуковской», - написала Юлия.

Поклонники по достоинству оценили новый образ любимой актрисы. «Ты чего начала? я аж со стула упала.)», - поделилась эмоциями актриса Равшана Куркова.

«Залип, разглядывая тело»,

«Феноменальный образ. Думаю, в Штатах Вас бы ждал оглушительный успех в таком виде»,

«Худенькой стройной с большими глазами»,

«Мне нравиться!) Крутой образ!»,

«Юля, Вы шикарная, неземная», - похвалили фолловеры Юлию Снигирь (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

А вам понравился образ Юлии?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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