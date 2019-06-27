Смелая, дерзкая, роковая: поклонники по достоинству оценили новое фото Юлии Снигирь

Юлия Снигирь показала подписчикам в Instagram новое откровенное фото. В кадре Юля с пышной укладкой длинных локонов сидит на высоком в стуле. На актрисе надеты лишь алые штаны и обувь.
Подпись к снимку Снигирь сделала неожиданную. «Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки — одна из них крахмальная — и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя — и на берег. И тут появлялось чудовище — я — в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело — платье от соли торчало на мне колом… И так, кудлатая, мокрая, бежала домой». Анна Ахматова. Из воспоминаний Лидии Чуковской», - написала Юлия.
Поклонники по достоинству оценили новый образ любимой актрисы. «Ты чего начала? я аж со стула упала.)», - поделилась эмоциями актриса Равшана Куркова.
«Залип, разглядывая тело»,
«Феноменальный образ. Думаю, в Штатах Вас бы ждал оглушительный успех в таком виде»,
«Худенькой стройной с большими глазами»,
«Мне нравиться!) Крутой образ!»,
«Юля, Вы шикарная, неземная», - похвалили фолловеры Юлию Снигирь (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
А вам понравился образ Юлии?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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