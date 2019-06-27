Смелая, дерзкая, роковая: поклонники по достоинству оценили новое фото Юлии Снигирь

Юлия Снигирь показала подписчикам в Instagram новое откровенное фото. В кадре Юля с пышной укладкой длинных локонов сидит на высоком в стуле. На актрисе надеты лишь алые штаны и обувь.

Подпись к снимку Снигирь сделала неожиданную. «Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки — одна из них крахмальная — и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя — и на берег. И тут появлялось чудовище — я — в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело — платье от соли торчало на мне колом… И так, кудлатая, мокрая, бежала домой». Анна Ахматова. Из воспоминаний Лидии Чуковской», - написала Юлия.