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Смехова в платье с игривым разрезом, Невская с супругом и другие на гала-ужине Школы этикета

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алика Смехова

Фото: Пресс-служба

В самом красивом особняке Патриарших, который занимает ресторан Butler, прошел гала-ужин Высшей Австрийской Школы этикета.

Директор самой знаменитой Школы этикета страны Мари Буше провела мастер-класс для гостей вечера, среди которых были Алика Смехова, Анна Невская с супругом Дмитрием Клепацким, Олеся Кожина-Бословяк и многие другие.

Анна Невская с супругом Дмитрием Клепацким

Фото: Пресс-служба

Ужин от шеф-повара ресторана Butler Джузеппе Дави включал в себя идеально приготовленного козленка и фирменную меренгу Butler, которую подали сразу после праздничного фейерверка.

Гости вечера

Фото: Пресс-служба

Не все гости вечера правильно справились с заданием идеально подобрать приборы под каждое блюдо, но практически каждый смог сказать, как правильно есть яичницу-глазунью — ложкой.

Фото: пресс-служба

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