Смехова в платье с игривым разрезом, Невская с супругом и другие на гала-ужине Школы этикета
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Пресс-служба
В самом красивом особняке Патриарших, который занимает ресторан Butler, прошел гала-ужин Высшей Австрийской Школы этикета.
Директор самой знаменитой Школы этикета страны Мари Буше провела мастер-класс для гостей вечера, среди которых были Алика Смехова, Анна Невская с супругом Дмитрием Клепацким, Олеся Кожина-Бословяк и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Ужин от шеф-повара ресторана Butler Джузеппе Дави включал в себя идеально приготовленного козленка и фирменную меренгу Butler, которую подали сразу после праздничного фейерверка.
Фото: Пресс-служба
Не все гости вечера правильно справились с заданием идеально подобрать приборы под каждое блюдо, но практически каждый смог сказать, как правильно есть яичницу-глазунью — ложкой.
Фото: пресс-служба
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