Смехова в мини и ботфортах, Рудова в кожаной косухе и другие звезды на показе Анастасии Задориной
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Пресс-служба
В Maybach Suite гостиницы Radisson Royal Moscow бренд anastasiAZadorina представил коллекцию Resort 2020.
В коллекцию вошли коктейльные платья с пышными рукавами-буфами, комбинации и топы с отделкой из перьев страуса. Основными цветами коллекции стали яркая фуксия, нежный нюд и элегантный черный. Мягкие драпировки атласной ткани, струящийся шелк, нежные перья – модели порхали по импровизированному подиуму подобно экзотическим птицам.
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Фото: Пресс-служба
Показ посетили Алика Смехова, Наталья Рудова, Жасмин, Юлианна Карулова и многие другие девушки, которых интересует мода.
Фото: пресс-служба
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