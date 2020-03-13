Смехова в мини и ботфортах, Рудова в кожаной косухе и другие звезды на показе Анастасии Задориной

В коллекцию вошли коктейльные платья с пышными рукавами-буфами, комбинации и топы с отделкой из перьев страуса. Основными цветами коллекции стали яркая фуксия, нежный нюд и элегантный черный. Мягкие драпировки атласной ткани, струящийся шелк, нежные перья – модели порхали по импровизированному подиуму подобно экзотическим птицам.