Смехова в эффектном красном костюме, Невская в образе парижанки и другие на открытии модного бутика
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Актрисы Алика Смехова, Анна Невская и Мария Романова, а также светские гости Вика и Лиза Аминовы, Марина Долидзе, Олеся Бословяк-Кожина и другие модные девушки собрались на превью коллекции ANNA BECK 2020 и благотворительном коктейле Маргариты Буряк в поддержку ее фонда «Миссия». В финале показа на подиум вышла Полина Аскери, которую подержал находящийся среди гостей супруг Борис Белоцерковский. Эффектные вечерние наряды и идеально скроенные кожаные платья новой коллекции получили самые высокие оценки модного эксперта Эвелины Хромченко.
Фото: Пресс-служба
У всех гостей была возможность как пожертвовать деньги на покупку билета для детей из детдомов, мечтающих о поездке в гости к Деду Морозу в Великий Устюг, так и поучаствовать в благотворительном розыгрыше бриллиантов от ювелирного бренда ISOLA.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!