Смехова в эффектном красном костюме, Невская в образе парижанки и другие на открытии модного бутика

У всех гостей была возможность как пожертвовать деньги на покупку билета для детей из детдомов, мечтающих о поездке в гости к Деду Морозу в Великий Устюг, так и поучаствовать в благотворительном розыгрыше бриллиантов от ювелирного бренда ISOLA.