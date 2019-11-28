passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Смехова в эффектном красном костюме, Невская в образе парижанки и другие на открытии модного бутика

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Алика Смехова

Фото: Пресс-служба

Дизайнер Анна Бек, чьи меховые пальто и модные парки под маркой Via Cappella выбирают Наташа Гольденберг и Полина Гагарина, впервые представила бренд ANNA BECK в своем новом пространстве у Белого дома в Москве.

Актрисы Алика Смехова, Анна Невская и Мария Романова, а также светские гости Вика и Лиза Аминовы, Марина Долидзе, Олеся Бословяк-Кожина и другие модные девушки собрались на превью коллекции ANNA BECK 2020 и благотворительном коктейле Маргариты Буряк в поддержку ее фонда «Миссия». В финале показа на подиум вышла Полина Аскери, которую подержал находящийся среди гостей супруг Борис Белоцерковский. Эффектные вечерние наряды и идеально скроенные кожаные платья новой коллекции получили самые высокие оценки модного эксперта Эвелины Хромченко.

Фото: Пресс-служба

У всех гостей была возможность как пожертвовать деньги на покупку билета для детей из детдомов, мечтающих о поездке в гости к Деду Морозу в Великий Устюг, так и поучаствовать в благотворительном розыгрыше бриллиантов от ювелирного бренда ISOLA.

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!