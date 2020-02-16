Продюсер Иосиф Пригожин не стесняется во всеуслышание признаваться в любви своей жене, певице Валерии. Недавно пара приняла участие в необычной фотосессией, кадры из которой постепенно начали появляться в Instagram.«Не могу придумать подпись под этим фото. Так @valeriya круто выглядит, что слюни не могу подобрать», — подписал Иосиф яркий кадр с супругой, примерившей дерзкий образ с модным макияжем. «Друзья, немножечко поспамлю: столько фотографий, необычных образов на себя примерила, что рука так и тянется ими поделиться. Делаю это ещё до того, как получу обработанные кадры. Это фото совершенно "сырое", без малейшей ретуши», — поделилась Валерия снимком, на котором позирует в мини-платье в пайетках, которое дополнила белыми ботфортами. «Лера! Фигурка о-ля-ля! 😍» — восхищается историк моды Александр Васильев.«Раздаёте стиииииль», — уверена певица Zivert.«Невероятно красивая😍», — прокомментировала образ коллеги НАZИМА.«Мне кажется, что это не ваше - ни поза, ни одежда. Вы элегантны, у вас есть вкус и класс», «Образы необычные, шикарные! 👍🔥❤️ И без ретуши Вы потрясающая!», «Мне кажется вид очень замученный, уставший», «Валерия, Вам ретушь совершенно не нужна. Внешность идеальная, от лица до фигуры», «Лиса Алиса и Кот Базилио», «Сонька Золотая ручка с подельником», «Клайд и Бонни)», — комментируют подписчики.А вам нравится эта фотосессия Валерии и Иосифа Пригожина?Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото: InstagramВидео: YouTubeПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!