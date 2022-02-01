Слухи правдивы: врач Андрея Малахова подтвердил, что телеведущий серьезно болен

Однако издание «МК» пообщалось с одним из специалистов, к которому ранее обращался телеведущий, чтобы выяснить, какие недуги его беспокоят. Источники из близкого окружения Андрея Малахова утверждают, что он лечится в Израиле и Германии. Собеседник МК этому нисколько не удивлен, ведь у артиста серьезное вирусное заболевание. Примечательно, что болезнь редко себя проявляет, но при этом может быть смертельно опасна. Некоторые прощаются с заболеванием уже через 6 месяцев, когда от него не остается и следа.