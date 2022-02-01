Слухи правдивы: врач Андрея Малахова подтвердил, что телеведущий серьезно болен
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @malakhov007
Однако издание «МК» пообщалось с одним из специалистов, к которому ранее обращался телеведущий, чтобы выяснить, какие недуги его беспокоят. Источники из близкого окружения Андрея Малахова утверждают, что он лечится в Израиле и Германии. Собеседник МК этому нисколько не удивлен, ведь у артиста серьезное вирусное заболевание. Примечательно, что болезнь редко себя проявляет, но при этом может быть смертельно опасна. Некоторые прощаются с заболеванием уже через 6 месяцев, когда от него не остается и следа.
Но за последние 2 года у Малахова не наблюдается улучшений. Скорее всего, речь идет о хроническом течении заболевания. За 2020-й и 2021 год телеведущий много времени уделял диагностике своего здоровья. Результаты чекапа далеки от идеальных, а некоторые показатели превышают норму в сотню раз. Не исключено, что у артиста имеется и синдром, который мог развиться из-за разрушения клеток, в том числе при опухоли. Пациент сдает обширный перечень анализов, среди которых кровь, гормоны, сахар, состояние иммунной системы и онкомаркеры. Результаты оставляют желать лучшего. Никаких иных подробностей узнать не удалось.
Фото: globallook, Instagram @malakhov007