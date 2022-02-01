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Слухи правдивы: врач Андрея Малахова подтвердил, что телеведущий серьезно болен

Андрей Малахов недавно отпраздновал свое 50-летие. После публикации фотографий с торжества поклонники в очередной раз отметили, что телеведущий стал хуже выглядеть. Есть некая болезненность в его виде. Более того, не так давно в СМИ и околомедийных кругах появилась информация, что у Малахова опухоль. Однако долгое время подтверждения или опровержения наличия у него каких-либо проблем со здоровьем не было.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Андрей Малахов

Фото: Instagram @malakhov007

Однако издание «МК» пообщалось с одним из специалистов, к которому ранее обращался телеведущий, чтобы выяснить, какие недуги его беспокоят. Источники из близкого окружения Андрея Малахова утверждают, что он лечится в Израиле и Германии. Собеседник МК этому нисколько не удивлен, ведь у артиста серьезное вирусное заболевание. Примечательно, что болезнь редко себя проявляет, но при этом может быть смертельно опасна. Некоторые прощаются с заболеванием уже через 6 месяцев, когда от него не остается и следа.

Но за последние 2 года у Малахова не наблюдается улучшений. Скорее всего, речь идет о хроническом течении заболевания. За 2020-й и 2021 год телеведущий много времени уделял диагностике своего здоровья. Результаты чекапа далеки от идеальных, а некоторые показатели превышают норму в сотню раз. Не исключено, что у артиста имеется и синдром, который мог развиться из-за разрушения клеток, в том числе при опухоли. Пациент сдает обширный перечень анализов, среди которых кровь, гормоны, сахар, состояние иммунной системы и онкомаркеры. Результаты оставляют желать лучшего. Никаких иных подробностей узнать не удалось.

Фото: globallook, Instagram @malakhov007

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