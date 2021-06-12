Павел Деревянко заступился за Семена Слепакова, которого обвинили в изменах жене

Официально, пара 41-летнего Семена Слепакова и Карины Аванесян, развелась осенью 2020 года после 8 лет совместной жизни. Но спокойно пережить расставание, бывшим супругам не давали бесконечные слухи об изменах Семена и даже публиковались журналистские расследования.

Говорили и том, что отец девушки, влиятельный бизнесмен, нанимал частного детектива для тщательной проверки информации о неверности мужа, но позже, появилась данные, что этот факт сильно преувеличен, а романтические отношения Семена с актрисой Светланой Ходченковой, о которых так много писали несколько месяцев назад, оказались не больше, чем пиар-ходом перед выходом фильма.