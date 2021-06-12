Павел Деревянко заступился за Семена Слепакова, которого обвинили в изменах жене
Официально, пара 41-летнего Семена Слепакова и Карины Аванесян, развелась осенью 2020 года после 8 лет совместной жизни. Но спокойно пережить расставание, бывшим супругам не давали бесконечные слухи об изменах Семена и даже публиковались журналистские расследования.
Говорили и том, что отец девушки, влиятельный бизнесмен, нанимал частного детектива для тщательной проверки информации о неверности мужа, но позже, появилась данные, что этот факт сильно преувеличен, а романтические отношения Семена с актрисой Светланой Ходченковой, о которых так много писали несколько месяцев назад, оказались не больше, чем пиар-ходом перед выходом фильма.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Длительная шумиха настолько утомила как Карину, так и Сергея, что они по-прежнему воздерживаются от каких-либо комментариев.
Единственное, представитель комика для издания PEOPLETALK, сделал следующее заявление: «Если Семен Сергеевич посчитает нужным высказаться на любую интересующую его тему, он сделает это самостоятельно и как правило на личных digital-ресурсах».
Поддержал Слепакова и его коллега по работе, с которым он работал над несколькими проектами, Павел Деревяннко: «Я знаю Семена как исключительно порядочного человека, интеллигентного, суперчувствующего жизнь, людей, супертонкого, суперделикатного. Именно с приставкой супер. Я не верю всем грязным слухам», - поделился артист с журналистами PEOPLETALK.
Фото и видео: Рамблер, Global Look Press, Pravda Komsomolskaya, Анатолий Ломохов Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram