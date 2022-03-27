«Случился тепловой удар»: Павлу Табакову стало плохо на съемочной площадке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press
«Я был одет в кожаные штаны, теплый свитер и длинную кожаную жилетку. А на улице — страшная жара. Вот и случился тепловой удар», — объяснил Павел в беседе с 7days.
Табаков добавил, что это случилось на его «дне рождения».
Естественно, что в таком образе наследник Марины Зудиной и Олега Табакова отмечал вовсе не свой реальный день рождения. Артист впервые за свою карьеру исполнил полномасштабную главную роль. Табаков принял участие в фэнтези «Ампир V».
Несмотря на то что герой Павла Табакова обычный грузчик Рома Шторкин, он открыл для себя новый мир и приковал внимание зрителя. Шторкин узнал о существовании касты вампиров. Они управляют человечеством с помощью технологий контроля мыслей. Вскоре грузчик стал одним из этой касты и получил имя Рама Второй.
«Меня всегда интересовало все тайное и загадочное. В каком-то возрасте, наверное, мы все хотели быть магами, супергероями и вампирами», — говорит Павел Табаков о своей роли.
Актер не только снялся в фильме, но и озвучил одноименный роман Виктора Пелевина.
Сам он признается, что прочел произведение после того, как ознакомился со сценарием.
«Это было много лет назад, и в том возрасте я не сильно интересовался современной литературой, а читал произведения из списка, который был у нас в колледже, его давали наши мастера», — вспоминает актер.