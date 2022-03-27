«Случился тепловой удар»: Павлу Табакову стало плохо на съемочной площадке

«Я был одет в кожаные штаны, теплый свитер и длинную кожаную жилетку. А на улице — страшная жара. Вот и случился тепловой удар», — объяснил Павел в беседе с 7days.

Табаков добавил, что это случилось на его «дне рождения».

Естественно, что в таком образе наследник Марины Зудиной и Олега Табакова отмечал вовсе не свой реальный день рождения. Артист впервые за свою карьеру исполнил полномасштабную главную роль. Табаков принял участие в фэнтези «Ампир V».