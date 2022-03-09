Случайности не случайны: Елена Блиновская, сама того не зная, стала резидентом ОАЭ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ elena_blinovskaya
Елена Блиновская удивила подписчиков очередной волшебной историей. Она Рассказала, что после шопинга в люксовом магазине за границей решила воспользоваться услугой tax free, чтобы получить обратно сумму налога на добавочную стоимость. Данную операцию могут провести только для иностранных граждан, гостивших в определенной стране.
К большому удивлению самой Елены, она оказалась резидентом ОАЭ. Об этом ей сообщили продавцы магазина и отказали в услуге.
Блиновская поспешила уточнить, что она по-прежнему является гражданкой Российской Федерации и планирует ею оставаться. Резидентство блогер получила, так как активно инвестировала в недвижимость в Дубае. По словам Елены, она это делала ни на что не рассчитывая и такой цели перед ней не стояло. «Вот так, инвестируешь в недвижимость по фану. Там еще и не достроено, а меня «хвать» и резидентство», — написала Елена.
«Что для меня это значит — понятия не имею. Дала задание выяснить», — добавила коуч. Как обычно, Елена вплела в рассказ напоминание о том, что каждый должен жить так, как ему хочется, и тогда сбудутся все ваши желания: «Позволить себе жить обязан сейчас каждый из нас».
Фото и видео: Instagram