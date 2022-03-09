Случайности не случайны: Елена Блиновская, сама того не зная, стала резидентом ОАЭ

Блиновская поспешила уточнить, что она по-прежнему является гражданкой Российской Федерации и планирует ею оставаться. Резидентство блогер получила, так как активно инвестировала в недвижимость в Дубае. По словам Елены, она это делала ни на что не рассчитывая и такой цели перед ней не стояло. «Вот так, инвестируешь в недвижимость по фану. Там еще и не достроено, а меня «хвать» и резидентство», — написала Елена.

«Что для меня это значит — понятия не имею. Дала задание выяснить», — добавила коуч. Как обычно, Елена вплела в рассказ напоминание о том, что каждый должен жить так, как ему хочется, и тогда сбудутся все ваши желания: «Позволить себе жить обязан сейчас каждый из нас».