Случайность или закономерность? Началова и еще 6 звезд проекта «Последний герой», ушедшие из жизни за последние 20 лет

Участников реалити-шоу «Последний герой», по мнению многочисленных поклонников программы, преследует зловещий рок. Тема вновь стала актуальной из-за внезапного ухода из жизни Юлии Началовой, за которую на протяжении трех дней боролись врачи. Проклятие «Последнего героя» действительно существует, или же череда смертей – просто печальная случайность, но факт остается фактом: за время существования программы 7 человек, которые принимали участие в ее создании, ушли из жизни.
Во время съемок команда проекта и «племена» предположительно злили местных духов острова, шутливо играя в жизнь древних людей, как сообщает сайт kp.ru. На шоу происходило множество странных и опасных вещей: начиная от отравления супом из лягушек и заканчивая серьезными травмами и инцидентами, которые могли угрожать жизням участников.
Первый несчастный случай произошел в декабре 2001 года. Сергей Супонев, сотрудник Первого канала и автор названия «Последний герой», скончался во время катания по льду Волги. Снегоход Супонева занесло, в результате чего телеведущий получил травмы, не совместимые с жизнью. Ему было 38 лет.
Сергей Бодров-младший также был частью популярного реалити-шоу. По иронии, и самого Бодрова считали народным героем, равно как и его персонажа Данилу Багрова из фильма «Брат». Осенью 2001 года Бодров стал ведущим первого сезона «Последнего героя» на Первом канале, а ровно через год актер пропал без вести во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Съемочная группа фильма «Связной» оказалась погребена под 60-метровым слоем льда и снега и унесла жизни более 120-ти человек. Сергею Бодрову-младшему было 30 лет.
В 4 и 5 сезонах шоу «Последний герой» (в 2003-2004 годах) приняла участие известная певица Жанна Фриске. Она хоть и похудела из-за физического и морального истощения на 12 килограммов, но мужественно справлялась со всеми заданиями, несмотря на их опасность и сложность. В одном из эпизодов экс-солистка «Блестящих» чуть не погибла, запутавшись в сетях под водой, однако тогда ей удалость спастись. Спустя почти 10 лет Жанне поставили диагноз «глиобластома» (неоперабельная опухоль головного мозга, – прим. ред.). После долгого противостояния болезни, сбора средств на лекарства и операции, бесконечных курсов лечения в разных странах мира Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Ей было 40 лет.
Артистка Вера Глаголева пробыла на проекте недолго: в третьем сезоне шоу она оказалась на острове в качестве Джокера. Две недели участия в «Последнем герое», по словам самой Глаголевой, оказались для нее действительно хорошим жизненным опытом. Многие знакомые отмечали ее жизнерадостный и стойкий характер, поэтому, когда 16 августа 2017 года стало известно о смерти актрисы, то новость стала неожиданностью не только для поклонников, но и для близких звезды. У актрисы был рак желудка, который не смогли вылечить даже заграничные врачи. Вере Глаголевой был 61 год.
Вместо счастливого празднования Нового года 1 января многие столкнулись с большой трагедией: участник третьего сезона «Последнего героя», певец Крис Кельми скончался в первый день 2019 года. Многим он запомнился таким, каким он был в «Племени барракуд» – смешным, громким, суетным, полным энергии, однако жизнь вне острова оказалась для него слишком тяжелой. Певец пристрастился к алкоголю, заперся в доме и перестал контактировать с окружающими. Спасти автора «Ночного рандеву» от открывшейся язвы желудка медикам не удалось. Крису Кельми было 63 года.
В феврале 2003 года рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, вместо вечеринки дома отправился на остров – прямиком в третий сезон шоу «Последний герой». Там он долго не продержался и вскоре покинул проект, отметив, что для других участников игра была важнее, чем для него. В феврале 2019 года рэпер скончался в результате острой сердечной недостаточности, несмотря на попытки медиков спасти жизнь молодого исполнителя. Кириллу Толмацкому было 35 лет.
Частью «Последнего героя» была и певица Юлия Началова. В 2003 году она оказалась на острове, с которого очень быстро вернулась домой. Она все время плакала и переживала, скучала по родным и стремилась к ним вернуться. Ее жизнь вне проекта также оказалась нелегкой: череда болезней и стрессов преследовали молодую певицу на протяжении долгого времени. В этом году Юлия приехала на, казалось бы, не предвещавшую ничего страшного процедуру: врачи осмотрели ее натертую ногу. Однако они обнаружили начавшуюся у звезды гангрену. Певица умерла 16 марта. Ей было 38 лет.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Anatoly Lomokhov, Anna Salynskaya / global look press, east news