Случайность или закономерность? Началова и еще 6 звезд проекта «Последний герой», ушедшие из жизни за последние 20 лет

Сергей Бодров-младший также был частью популярного реалити-шоу. По иронии, и самого Бодрова считали народным героем, равно как и его персонажа Данилу Багрова из фильма «Брат». Осенью 2001 года Бодров стал ведущим первого сезона «Последнего героя» на Первом канале, а ровно через год актер пропал без вести во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье. Съемочная группа фильма «Связной» оказалась погребена под 60-метровым слоем льда и снега и унесла жизни более 120-ти человек. Сергею Бодрову-младшему было 30 лет.

В 4 и 5 сезонах шоу «Последний герой» (в 2003-2004 годах) приняла участие известная певица Жанна Фриске. Она хоть и похудела из-за физического и морального истощения на 12 килограммов, но мужественно справлялась со всеми заданиями, несмотря на их опасность и сложность. В одном из эпизодов экс-солистка «Блестящих» чуть не погибла, запутавшись в сетях под водой, однако тогда ей удалость спастись. Спустя почти 10 лет Жанне поставили диагноз «глиобластома» (неоперабельная опухоль головного мозга, – прим. ред.). После долгого противостояния болезни, сбора средств на лекарства и операции, бесконечных курсов лечения в разных странах мира Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Ей было 40 лет.

Артистка Вера Глаголева пробыла на проекте недолго: в третьем сезоне шоу она оказалась на острове в качестве Джокера. Две недели участия в «Последнем герое», по словам самой Глаголевой, оказались для нее действительно хорошим жизненным опытом. Многие знакомые отмечали ее жизнерадостный и стойкий характер, поэтому, когда 16 августа 2017 года стало известно о смерти актрисы, то новость стала неожиданностью не только для поклонников, но и для близких звезды. У актрисы был рак желудка, который не смогли вылечить даже заграничные врачи. Вере Глаголевой был 61 год.