Спикер МИД РФ дала первое интервью глянцевому журналу

41-летняя Мария Захарова – одна из самых обсуждаемых женщин-политиков в России. На днях вышло в свет первое интервью официального представителя МИД глянцевому журналу Tatler, в котором Мария раскрыла некоторые тайны своей жизни вне работы.

Глядя на фотографии Марии, сложно представить, что она за два года сбросила 20 килограммов. На работу спикер МИД брала контейнеры с куриной грудкой и брокколи. По словам Марии, сложнее всего было во время международных переговоров: «Когда я могла — объясняла. Когда не могла — делала вид, что ем, причем весьма художественно». Мария Захарова занимается спортом, ведет актиный образ жизни, в очередной раз доказывая, что даже при такой колоссальной занятости возможно найти время на себя.

Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) Апр 18 2017 в 10:34 PDT

Кроме того, Мария рассказала о своем хобби — коллекционировании миниатюрных предметов интерьера. Интерес к этому возник у нее в детстве, когда она познакомилась с книгой об изящной копии петербургской квартиры друга Пушкина Павла Нащокина. «Я тогда еще не умела читать, но главными были картинки. Представить, что все это такого размера, было невозможно. «Мир в мире» меня до сих пор завораживает», — цитирует дипломата Tatler.

Первым экспонатом в коллекции Захаровой стала миниатюрная соломенная шляпка с цветком, увиденная в Пекине. Владелец сувенира долго отказываться продать шляпку, но в итоге сдался перед напором юной Марии и подарил ее. Уже позднее, путешествуя по миру, дипломат привозила различные предметы в свою коллекцию: из Англии — фарфоровую ванну, из Канады — кресло-игольницу, из Калининграда — янтарный утюжок. Со временем количество экспонатов увеличилось настолько, что потребовалось отдельное место для их хранения.

Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) Авг 18 2017 в 12:21 PDT