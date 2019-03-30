Сложная ария и слезы родителей: Пелагея выбрала двух финалистов своей команды в шоу «Голос. Дети»

29 марта на Первом канале прошли первые «поединки» главного вокального проекта страны «Голос. Дети-6». Одна из наставниц — певица Пелагея — выбирала лучших исполнителей из 15-ти юных артистов в своей команде.

По правилам проекта, Пелагея поделила участников на 5 троек, после чего они должны были исполнить одну заранее подготовленную вместе с Пелагеей композицию. Но наставнице пришлось оставить только одного участника из тройки. Затем оставшимся пятерым исполнителям нужно было еще раз исполнить свои песни со «слепых прослушиваний» на этапе «Песня на вылет». В завершение Пелагея выбрала двух исполнителей, которые прошли с ней в финал «Голоса. Дети-6».

Добрыня Кириенко, Дарья Филимонова и Алика Карпенко представили первую тройку в команде Пелагеи. Они подготовили песню «Беспризорник» группы Hi-Fi. Пелагея забрала в следующий этап Алику. Рената Таирова, Анна Авазнели и Артем Кукин – следующая тройка в команде Пелагеи. Для номера они подобрали наряды в стиле 80-х и вышли на «вокальный ринг» с хитом группы Bee Gees — Stayin’ Alive. Пелагее пришлось выбирать лучшего исполнителя в тройке — ею оказалась Рената Таирова.