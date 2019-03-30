Сложная ария и слезы родителей: Пелагея выбрала двух финалистов своей команды в шоу «Голос. Дети»

29 марта на Первом канале прошли первые «поединки» главного вокального проекта страны «Голос. Дети-6». Одна из наставниц — певица Пелагея — выбирала лучших исполнителей из 15-ти юных артистов в своей команде.
По правилам проекта, Пелагея поделила участников на 5 троек, после чего они должны были исполнить одну заранее подготовленную вместе с Пелагеей композицию. Но наставнице пришлось оставить только одного участника из тройки. Затем оставшимся пятерым исполнителям нужно было еще раз исполнить свои песни со «слепых прослушиваний» на этапе «Песня на вылет». В завершение Пелагея выбрала двух исполнителей, которые прошли с ней в финал «Голоса. Дети-6».
Добрыня Кириенко, Дарья Филимонова и Алика Карпенко представили первую тройку в команде Пелагеи. Они подготовили песню «Беспризорник» группы Hi-Fi. Пелагея забрала в следующий этап Алику. Рената Таирова, Анна Авазнели и Артем Кукин – следующая тройка в команде Пелагеи. Для номера они подобрали наряды в стиле 80-х и вышли на «вокальный ринг» с хитом группы Bee Gees — Stayin’ Alive. Пелагее пришлось выбирать лучшего исполнителя в тройке — ею оказалась Рената Таирова.
В третьей тройке с песней Минни Рипертон Lovin’ You выступали Анна Глотова, Александра Харазьян и Мариам Абделькадер. Во время исполнения backstage-камера показала эмоции мамы маленькой Саши — она плакала. «Это удивительный номер, он действительно таким получился. Это не выглядело работой — это выглядело мастерством», — резюмировала Пелагея. Она сделала выбор в пользу Мариам во время заключительного слова.
Настал черед выступать Софии Тихомировой, Анастасии Рогинской и Артема Брайлова. Наставница поручила детям исполнить песенку Петра Налича«Золотая рыбка». За бортом шоу Пелагея оставила Софию и Артема, дав шанс Анастасии. Валерий Кузаков, Дмитрий Ядыкин и Евгения Дивенко остались последними певцами в команде Пелагеи. Для «поединков» они выбрали арию Nessun dorma из оперы «Турандот». В команде Пелагея оставила Валерия.
Первой свою «Песню на вылет» исполняла Алика Карпенко. Публика в очередной раз тепло восприняла хит Ольги Кормухиной «Я падаю в небо». Следующей бороться за выход в финал вышла Рената Таирова. Она снова спела португальскую композицию Canção do mar. Мариам Абделькадер захватила внимание зала своим исполнением хита Аллы Пугачевой «Реченька». На смену Мариам на сцену поднялась Анастасия Рогинская с песней «Старый рояль». Последним из пятерки выступал Валерий Кузаков. Мальчик исполнил итальянскую песню Santa Lucia.
В финале эпизода Пелагея скрепя сердце назвала имена счастливчиков. Валерий Кузаков и Мариам Абделькадер вышли в финал, а остальным пришлось уйти из проекта.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: кадры из программы, Instagram
Видео: Youtube.com / The Voice Kids Russia/Голос Дети