«Слово может "убить" человека»: Дарья Повереннова ответила подписчикам на критику

Но даже среди фолловеров Дарьи есть те, кто найдут едкое слово и обязательно выскажут свое мнение. Похоже, что терпение Поверенновой лопнуло, и она ответила на критику.

«Только я позволила себе «перейти на личности», как волна «я от вас такого не ожидала» обрушилась на меня!) Больше всего меня «радуют» комменты: «вы же публичный человек - будьте готовы услышать в свой адрес любую критику!» Если б критику!) Только вот пишущее подобное комментаторы совершенно не готовы слышать «критику» в свой адрес!). Так что, давайте помнить:

Нам не дано предугадать.

Как слово наше отзовется, —

И нам сочувствие дается.

Как нам дается благодать. (Тютчев).

Мой призыв быть осторожными со словом, поскольку оно может и оживить, и глубоко ранить, "убить" человека», - обратилась актриса к подписчикам (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

А как вы думаете: нужно ли публичному человеку мириться с критикой, или нужно ставить всех на место?