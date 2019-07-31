«Слово может "убить" человека»: Дарья Повереннова ответила подписчикам на критику

Дарья Повереннова активно ведет страницу в соцсети, часто отвечает на вопросы подписчиков. Актриса одна из самых интеллигентных звезд, ведущих Instagram: она всегда вежлива, приветлива, но требует того же и от фанатов.
Но даже среди фолловеров Дарьи есть те, кто найдут едкое слово и обязательно выскажут свое мнение. Похоже, что терпение Поверенновой лопнуло, и она ответила на критику.
«Только я позволила себе «перейти на личности», как волна «я от вас такого не ожидала» обрушилась на меня!) Больше всего меня «радуют» комменты: «вы же публичный человек - будьте готовы услышать в свой адрес любую критику!» Если б критику!) Только вот пишущее подобное комментаторы совершенно не готовы слышать «критику» в свой адрес!). Так что, давайте помнить:
Нам не дано предугадать.
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается.
Как нам дается благодать. (Тютчев).
Мой призыв быть осторожными со словом, поскольку оно может и оживить, и глубоко ранить, "убить" человека», - обратилась актриса к подписчикам (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
А как вы думаете: нужно ли публичному человеку мириться с критикой, или нужно ставить всех на место?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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