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«Слово может "убить" человека»: Дарья Повереннова ответила подписчикам на критику

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Повереннова

Фото: Instagram
Актриса расставила точки над i в общении с поклонниками.

Дарья Повереннова активно ведет страницу в соцсети, часто отвечает на вопросы подписчиков. Актриса одна из самых интеллигентных звезд, ведущих Instagram: она всегда вежлива, приветлива, но требует того же и от фанатов.

Дарья Повереннова репетирует с Михаилом Горевым

Но даже среди фолловеров Дарьи есть те, кто найдут едкое слово и обязательно выскажут свое мнение. Похоже, что терпение Поверенновой лопнуло, и она ответила на критику.

«Только я позволила себе «перейти на личности», как волна «я от вас такого не ожидала» обрушилась на меня!) Больше всего меня «радуют» комменты: «вы же публичный человек - будьте готовы услышать в свой адрес любую критику!» Если б критику!) Только вот пишущее подобное комментаторы совершенно не готовы слышать «критику» в свой адрес!). Так что, давайте помнить:

Нам не дано предугадать.

Как слово наше отзовется, —

И нам сочувствие дается.

Как нам дается благодать. (Тютчев).

Мой призыв быть осторожными со словом, поскольку оно может и оживить, и глубоко ранить, "убить" человека», - обратилась актриса к подписчикам (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

А как вы думаете: нужно ли публичному человеку мириться с критикой, или нужно ставить всех на место?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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