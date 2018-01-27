Словно сестры! Дарья Повереннова показала взрослую дочь
Instagram-страница 45-летней актрисы Дарьи Поверенновой несколько дней назад была взломана, поэтому знаменитость была вынуждена создать новый профиль. Теперь она активно заполняет его различными фотографиями.
Так, несколько часов назад актриса опубликовала снимок с 25-летней дочерью Полиной. «Стали предлагать играть в кино «мам») Эх...)) А вот она - моя реальная дочь! Люблю тебя очень и горжусь!😘 #дочкиматери #полинажигалкина#дарьяповереннова», — подписала снимок актриса.
«Красавицы!», «Дочь очень похожа на вас», «Мне изначально показалось,что вы сестры. Дочь копия вас красивая,а вы такая молодая», «Красивая....)))она и похожа на Вас и нет....», — написали подписчики.
Напомним, Дарья Повереннова была замужем за актером и режиссером Александром Жигалкиным. В 1992 году у супругов родилась дочь Полина, а в 2001 году пара рассталась.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram, globallookpress