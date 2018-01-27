В блоге популярной актрисы появилась милая фотография.

Instagram-страница 45-летней актрисы Дарьи Поверенновой несколько дней назад была взломана, поэтому знаменитость была вынуждена создать новый профиль. Теперь она активно заполняет его различными фотографиями.

Так, несколько часов назад актриса опубликовала снимок с 25-летней дочерью Полиной. «Стали предлагать играть в кино «мам») Эх...)) А вот она - моя реальная дочь! Люблю тебя очень и горжусь!😘 #дочкиматери #полинажигалкина#дарьяповереннова», — подписала снимок актриса.