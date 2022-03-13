Словно близнецы: Полина Максимова похвасталась красавицей мамой
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Фото: instagram.com/polinamax
Полина одета в модную кожаную куртку и теплую вязаную шапку. В отличии от дочери, Светлана головным убором пренебрегла, зато одела более теплую дутую жилетку. На лицах у обоих женщин играют счастливые улыбки. На фотографии женщины выглядят словно близнецы. «Я верю только в это… Любовь спасет мир» — подписала фотографию телеведущая.
Полина Максимова и до этого публиковала фотографии с мамой на прогулке в Нью-Йорке.
Полина с детства стремилась стать актрисой, делая успешные шаги в школьных кружках. Родители девушки, не жалея сил помогали в ее начинании. Актриса не раз говорила, что мама является ее лучшей подругой и наставницей.
Светлана посещает светские мероприятия вместе со своей дочкой красавицей, они частые гостьи «Камеди Клаба». Полина часто выкладывает совместные снимки с мамой. Поклонники часто путают, где мама, а где сама дочь, точеную фигуру Светланы закидывают комплиментами. Женщина как то рассказывала, что оставаться в превосходной форме ей помогает спортзал и правильное питание. В настоящее время Максимова-старшая работает актрисой столичного драматического театра.
Фото и видео: instagram.com/polinamax