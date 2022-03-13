Словно близнецы: Полина Максимова похвасталась красавицей мамой

Полина Максимова и до этого публиковала фотографии с мамой на прогулке в Нью-Йорке.

Полина с детства стремилась стать актрисой, делая успешные шаги в школьных кружках. Родители девушки, не жалея сил помогали в ее начинании. Актриса не раз говорила, что мама является ее лучшей подругой и наставницей.