passion.ru
1 мин.

Словно близнецы: Полина Максимова похвасталась красавицей мамой

Полина Максимова опубликовала фото с мамой. Светлана Максимова выглядит очень молодо и свежо. На совместной фотографии женщины больше похожи на сестер, чем на маму с дочкой. А стильные короткие стрижки, лишь добавляют сходства.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Полина Максимова с мамой Светланой

Фото: instagram.com/polinamax

Полина одета в модную кожаную куртку и теплую вязаную шапку. В отличии от дочери, Светлана головным убором пренебрегла, зато одела более теплую дутую жилетку. На лицах у обоих женщин играют счастливые улыбки. На фотографии женщины выглядят словно близнецы. «Я верю только в это… Любовь спасет мир» — подписала фотографию телеведущая.

Полина Максимова и до этого публиковала фотографии с мамой на прогулке в Нью-Йорке.

Полина с детства стремилась стать актрисой, делая успешные шаги в школьных кружках. Родители девушки, не жалея сил помогали в ее начинании. Актриса не раз говорила, что мама является ее лучшей подругой и наставницей.

Светлана посещает светские мероприятия вместе со своей дочкой красавицей, они частые гостьи «Камеди Клаба». Полина часто выкладывает совместные снимки с мамой. Поклонники часто путают, где мама, а где сама дочь, точеную фигуру Светланы закидывают комплиментами. Женщина как то рассказывала, что оставаться в превосходной форме ей помогает спортзал и правильное питание. В настоящее время Максимова-старшая работает актрисой столичного драматического театра.

Фото и видео: instagram.com/polinamax

Новости партнеров
О чем говорят