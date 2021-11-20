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Сломанный стул Муцениеце и панические атаки Бородиной: как прошел 8-й выпуск «Ледникового периода»

Восьмой этап «Ледникового периода» был посвящен выступлениям участников на кавер-версии популярных песен. Пары порадовали зрителей и жюри потрясающей техникой исполнения номеров и актерской игрой. Агата Муцениеце и Александр Энберт так старательно исполняли свой номер, что даже сломали стул. А Ксения Бородина призналась, что впервые испытала паническую атаку прямо перед выходом на лед.
Сломанный стул Муцениеце и панические атаки Бородиной: как прошел 8-й выпуск «Ледникового периода»
«Ледниковый период»

«Ледниковый период»

Фото: Максим Ли/Первый канал

В новом выпуске ледового шоу на Первом канале проект покинула яркая пара — Никита Пресняков и Наталья Забияка. Зрители решили снова спасти Ксению Бородину и Дмитрия Соловьева, которые уже не первый раз находились на грани ухода из шоу.

Пресняков и Забияка попрощались со зрителями последним выступлением на кавер версию хита Бритни Спирс Toxic.

Никита Пресняков и Наталья Забияка

Никита Пресняков и Наталья Забияка

Фото: Максим Ли/Первый канал

На восьмом этапе шоу к членам жюри присоединилась Алла Духова и актер Сергей Маковецкий. У каждого из них были свои «любимчики», но оценивали всех участников, конечно, на равных.

Екатерина Боброва и Макар Запорожский удивили судей страстным номером. Во время выступления фигуристка сорвала скромное платье и оказалась на льду в дерзком мини и полупрозрачной блузке. За невероятную игру пара получила наивысшую оценку в 12 баллов.

Екатерина Боброва и Макар Запорожский

Екатерина Боброва и Макар Запорожский

Фото: Максим Ли/Первый канал

Татьяна Тарасова была в восторге от постановки номера Татьяны Волосожар и Федора Федотова. Пара изображала заключенных, ноги которых скованы одной цепью. «Авербух, ты гений что ли? Так не делал никто и никогда за все мои сто лет! Так интересно, так сложно, так неожиданно и, конечно, очень опасно!» Технически номер был одним из самых сложных за всю историю проекта, за что Волосожар и Федотов по достоинству заслужили 12 баллов.

Татьяна Волосожар и Федор Федотов

Татьяна Волосожар и Федор Федотов

Фото: Максим Ли/Первый канал

Сегодня судьи были также благосклонны к Оксане Домниной с Кириллом Зайцевым и к Евгении Медведевой с Даней Милохиным, оценив их выступления в 12 баллов.

Темой номера Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева стал апокалипсис. Исполнение ведущей не понравилось Татьяне Тарасовой. Тренер отметила, что не видит ничего, кроме страха в выступлении Ксении. Бородина же призналась, что прямо перед выходом на лед испытала настоящую паническую атаку, из-за чего ей было сложно сосредоточится. По итогу пара получила самый низкий балл из всех выступлений за сегодня — 11.68.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Фото: Максим Ли/Первый канал

По поводу номера Тотьмяниной и Колесникова член жюри Татьяна Навка сказала: «Мне не хватило драйва и агонии». Пара получила 11.94 балла.

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников

Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников

Фото: Максим Ли/Первый канал

Немного не дотянули до высшей оценки и получили по 11.98 баллов Дарья Мельникова и Максим Маринин и Гела Месхи с Яной Хохловой.

Любимым дуэтом для судей и зрителей на этой неделе стали самые молодые участники шоу Даня Милохин и Евгения Медведева, которые подняли в своем выступлении важную тему хейта в социальных сетях. Евгения исполнила роль злобного комментатора, который пишет гадости популярной звезде Дане Милохину.

Даня Милохин и Евгения Медведева

Даня Милохин и Евгения Медведева

Фото: Максим Ли/Первый канал

«Я поражена, как можно за неделю поставить такой номер! Вы абсолютно гармоничная пара. А какие шаги, какая работа корпусом, у Дани тело дышит. Поклониться вам до земли», — осталась под впечатлением от номера Алла Духова.

С этого выпуска пары больше не номинируются на уход, а будут соревноваться накапливая баллы от жюри и зрительские голоса.

Фото: Максим Ли/Первый канал

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