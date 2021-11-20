Сломанный стул Муцениеце и панические атаки Бородиной: как прошел 8-й выпуск «Ледникового периода»
Фото: Максим Ли/Первый канал
В новом выпуске ледового шоу на Первом канале проект покинула яркая пара — Никита Пресняков и Наталья Забияка. Зрители решили снова спасти Ксению Бородину и Дмитрия Соловьева, которые уже не первый раз находились на грани ухода из шоу.
Пресняков и Забияка попрощались со зрителями последним выступлением на кавер версию хита Бритни Спирс Toxic.
Фото: Максим Ли/Первый канал
На восьмом этапе шоу к членам жюри присоединилась Алла Духова и актер Сергей Маковецкий. У каждого из них были свои «любимчики», но оценивали всех участников, конечно, на равных.
Екатерина Боброва и Макар Запорожский удивили судей страстным номером. Во время выступления фигуристка сорвала скромное платье и оказалась на льду в дерзком мини и полупрозрачной блузке. За невероятную игру пара получила наивысшую оценку в 12 баллов.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Татьяна Тарасова была в восторге от постановки номера Татьяны Волосожар и Федора Федотова. Пара изображала заключенных, ноги которых скованы одной цепью. «Авербух, ты гений что ли? Так не делал никто и никогда за все мои сто лет! Так интересно, так сложно, так неожиданно и, конечно, очень опасно!» Технически номер был одним из самых сложных за всю историю проекта, за что Волосожар и Федотов по достоинству заслужили 12 баллов.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Сегодня судьи были также благосклонны к Оксане Домниной с Кириллом Зайцевым и к Евгении Медведевой с Даней Милохиным, оценив их выступления в 12 баллов.
Темой номера Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева стал апокалипсис. Исполнение ведущей не понравилось Татьяне Тарасовой. Тренер отметила, что не видит ничего, кроме страха в выступлении Ксении. Бородина же призналась, что прямо перед выходом на лед испытала настоящую паническую атаку, из-за чего ей было сложно сосредоточится. По итогу пара получила самый низкий балл из всех выступлений за сегодня — 11.68.
Фото: Максим Ли/Первый канал
По поводу номера Тотьмяниной и Колесникова член жюри Татьяна Навка сказала: «Мне не хватило драйва и агонии». Пара получила 11.94 балла.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Немного не дотянули до высшей оценки и получили по 11.98 баллов Дарья Мельникова и Максим Маринин и Гела Месхи с Яной Хохловой.
Любимым дуэтом для судей и зрителей на этой неделе стали самые молодые участники шоу Даня Милохин и Евгения Медведева, которые подняли в своем выступлении важную тему хейта в социальных сетях. Евгения исполнила роль злобного комментатора, который пишет гадости популярной звезде Дане Милохину.
Фото: Максим Ли/Первый канал
«Я поражена, как можно за неделю поставить такой номер! Вы абсолютно гармоничная пара. А какие шаги, какая работа корпусом, у Дани тело дышит. Поклониться вам до земли», — осталась под впечатлением от номера Алла Духова.
С этого выпуска пары больше не номинируются на уход, а будут соревноваться накапливая баллы от жюри и зрительские голоса.
Фото: Максим Ли/Первый канал