Сломанный стул Муцениеце и панические атаки Бородиной: как прошел 8-й выпуск «Ледникового периода»

В новом выпуске ледового шоу на Первом канале проект покинула яркая пара — Никита Пресняков и Наталья Забияка. Зрители решили снова спасти Ксению Бородину и Дмитрия Соловьева, которые уже не первый раз находились на грани ухода из шоу.

Пресняков и Забияка попрощались со зрителями последним выступлением на кавер версию хита Бритни Спирс Toxic.