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«Слишком откровенно»: поклонники жестко раскритиковали Ани Лорак за платье с глубоким декольте

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ани Лорак с дочерью Софией

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
В провокационном наряде певица появилась на вручении премии МУЗ ТВ.

7 июня в Москве раздали тарелочки, о которых мечтают все композиторы и исполнители. Вручении музыкальной премии телеканала МУЗ ТВ собрало ярчайших звезд отечественной эстрады.

Награду в одной из самых престижных номинаций – «Концертное шоу» - получила Ани Лорак за шоу DIVA. На церемонию Ани прибыла с дочерью Софией (9 июня ей исполнится 8 лет. – прим. ред.). Мать с дочерью были одеты в черные платья.

Для вечера Ани Лорак выбрала платье с таким глубоким декольте, что многие ее фанаты задались вопросом: как оно держится? Длинное пышное вечернее платье с открытыми плечами подчеркнуло шикарную грудь певицы, но вызвало гнев поклонников артистки. Они отметили, что с дочкой нужно было одеваться скромнее.

«Что то наряды с каждым разом всё пошлее и пошлее!»,

«Главное, не потерять платье, на самом интересном месте»,

«Кошмар,что это за платье у Лорак!?????»,

«С доченькой можно было бы и поскромнее одеться, выпятили все на обозрение!»,

«А почему вы всегда оголяете грудь»,

«ужасно)грудь как ж....а»,

«Мне одной кажется, что с годами наряды все пошлее и пошлее. Раньше была элегантная стильная, а сейчас , что то все хуже и хуже», - посыпалась на певицу критика.

Несколько подписчиков в комментариях все же встали на защиту своей любимицы, отметив, что на церемонии Ани была самой яркой и притягивающей взгляды.

Ани Лорак и шоу DIVA

А вам понравилось платье Ани Лорак?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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