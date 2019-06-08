«Слишком откровенно»: поклонники жестко раскритиковали Ани Лорак за платье с глубоким декольте

7 июня в Москве раздали тарелочки, о которых мечтают все композиторы и исполнители. Вручении музыкальной премии телеканала МУЗ ТВ собрало ярчайших звезд отечественной эстрады.

Награду в одной из самых престижных номинаций – «Концертное шоу» - получила Ани Лорак за шоу DIVA. На церемонию Ани прибыла с дочерью Софией (9 июня ей исполнится 8 лет. – прим. ред.). Мать с дочерью были одеты в черные платья.

Для вечера Ани Лорак выбрала платье с таким глубоким декольте, что многие ее фанаты задались вопросом: как оно держится? Длинное пышное вечернее платье с открытыми плечами подчеркнуло шикарную грудь певицы, но вызвало гнев поклонников артистки. Они отметили, что с дочкой нужно было одеваться скромнее.