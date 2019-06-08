«Слишком откровенно»: поклонники жестко раскритиковали Ани Лорак за платье с глубоким декольте

7 июня в Москве раздали тарелочки, о которых мечтают все композиторы и исполнители. Вручении музыкальной премии телеканала МУЗ ТВ собрало ярчайших звезд отечественной эстрады.
Награду в одной из самых престижных номинаций – «Концертное шоу» - получила Ани Лорак за шоу DIVA. На церемонию Ани прибыла с дочерью Софией (9 июня ей исполнится 8 лет. – прим. ред.). Мать с дочерью были одеты в черные платья.
Для вечера Ани Лорак выбрала платье с таким глубоким декольте, что многие ее фанаты задались вопросом: как оно держится? Длинное пышное вечернее платье с открытыми плечами подчеркнуло шикарную грудь певицы, но вызвало гнев поклонников артистки. Они отметили, что с дочкой нужно было одеваться скромнее.
«Что то наряды с каждым разом всё пошлее и пошлее!»,
«Главное, не потерять платье, на самом интересном месте»,
«Кошмар,что это за платье у Лорак!?????»,
«С доченькой можно было бы и поскромнее одеться, выпятили все на обозрение!»,
«А почему вы всегда оголяете грудь»,
«ужасно)грудь как ж....а»,
«Мне одной кажется, что с годами наряды все пошлее и пошлее. Раньше была элегантная стильная, а сейчас , что то все хуже и хуже», - посыпалась на певицу критика.
Несколько подписчиков в комментариях все же встали на защиту своей любимицы, отметив, что на церемонии Ани была самой яркой и притягивающей взгляды.
А вам понравилось платье Ани Лорак?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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