«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы

Поклонники восхищаются фигурой 36-летней Светланы Лободы. В мае прошлого года певица стала мамой во второй раз, а буквально через месяц после рождения дочки артистка продемонстрировала идеальные формы. Несколько часов назад Лобода анонсировала в своем Instagram начало съемок видеоклипа на новую песню, опубликовав весьма смелый кадр: «Готова к новому клипу. На какую песню?)».