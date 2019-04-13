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«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы

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Серый слайд, который
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Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы
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Певица анонсировала съемки нового клипа откровенным кадром.

Поклонники восхищаются фигурой 36-летней Светланы Лободы. В мае прошлого года певица стала мамой во второй раз, а буквально через месяц после рождения дочки артистка продемонстрировала идеальные формы. Несколько часов назад Лобода анонсировала в своем Instagram начало съемок видеоклипа на новую песню, опубликовав весьма смелый кадр: «Готова к новому клипу. На какую песню?)».

«Светлана Сергеевна, Вы слишком горячая», «Слишком идеальная», «Очень красивая, доводите до безумия», «Бомба», «Какое фото!!! Света – 🔥🔥🔥», «Светлана Сергеевна вы шикарная», «Какая же вы классная!!!», «Такая кошечка», «Красотка», «Богиня», «Такая аппетитная тут», «Фигура👍», «Света вы же знаете что вы очень шикарная», «Жгучая девушка», «Женщина с большой буквы», — восхищаются фолловеры.

А вам нравится новое фото Светланы Лободы?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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