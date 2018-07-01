Слезы счастья и кот-предсказатель: как российские звезды поддержали наших футболистов

«🇷🇺❤️🇪🇸 #россия #españa» — написала Анна Курникова под фотографиями полугодовалых близнецов Николаса и Люси, отцом которых является испанский певец Энрике Иглесиас.
«⚽️Да-а-а-а-а-а-аааааааа!!!!! Они сделали это!!! ⚽️ Идём дальше🙏🏻!» — написала Елена Исинбаева.
Паулина Андреева, которая крайне редко делает публикации в Instagram, поделилась фотографией вратаря Игоря Акинфеева. Елена Ваенга солидарна с актрисой: «я не знаю чем закончится. ... но сегодня и навсегда он " мой герой"❤️❤️». «Ребята - молодцы!!! Достойно отстояли честь страны!!! Эмоции переполняют!!! За вас молились миллионы людей!!! Мы верим в Вашу победу!!! Храни Вас Бог!!!!» — написал Стас Михайлов. Екатерина Варнава откровенно призналась, что у нее теперь новый любимый мужчина.
«Уррааааааа!» — кричала Наташа Королева.
Гарик Харламов оказался одним из 78011 зрителей матча в «Лужниках»: «Вот вам и напутствия !!! ))))) ПОБЕЕЕЕДААААА!!!! Впервые в истории победили Испанию, отомстили за Евро, прошли в 1/4 !!!!! МОЛОДЦЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!! БРАВО РЕБЯТА!!!!».
Екатерина Стриженова болела за сборную вместе с мужем Александром и младшей дочерью Сашей: «Ребята,вы сделали невозможное!Это не просто ПОБЕДА,это прорыв в истории российского футбола!Вам хватило сил и характера...мы гордимся!!!».
Екатерина Андреева сообщила, что ее кот знал предсказал победу российской команды: «Мой кот Руни ещё ночью предсказал результат.И в сториз с утра было видео!!!.Я верила в наших-когда вся страна верит-ПОБЕДЕ БЫТЬ! Мой кот оракул и Крутыш За ПОБЕДУ -трёхкратное УРРРРРРРРРАААА И МЯЯЯЯЯЯУ !!!».
Ксения Бородина гордится за наших спортсменов: «Adios Ramos👋👋👋👋 Ураааааа Россия💪💪💪💪💪 молодцы🙌 какой красивый футбол, какие нервыыыыы, вся страна гордится вами♥️».
Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции.
Алена Хмельницкая поделилась видео из самолета: «Дааааааааа!!!!! Урааа!!! Случилось !!! Всех с победой нашей сборной!!!!Ааааа!!!!! Теперь можно лететь ! Весь самолёт в счастье ! Ура !!!».
Наталья Водянова надела платье «на удачу»: «Россия, Вперёд! Не останавливаться! Я в леопардовом платье, похожем на то, в каком была в Цюрихе в 2010м в тот самый день нашей победы на заявку проведения Чемпионата Мира! Вся надежда (и одежда) на победу!». Кроме того, модель и филантроп пообещала в случае победы нашей сборной в матче с Испанией пожертвовать один миллион рублей на развитие футбола в России и станцевать Калинку перед финальным матчем в Лужниках.
Леонид Агутин смотрел матч вместе с отцом: «Мы с Батей в шоке!!! Афигеть! Как можно было у них выиграть?! Случилось чудо!».
Николай Басков не смог найти слов от восхищения игрой нашей команды.
Андрей Малахов примерил «Усы надежды».
Юлия Барановская также смотрела матч в «Лужниках»: «Спасибо, родные !!!!!!!!!!!!! Лучшие !!!!!!!!!! Одна страна-одна команда!!!!!! И спасибо всей стране , которая верила и болела до конца!!!!!⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Акинфеев лучший 💪💪💪💪💪 стадион стоит и никто не уходит !!!!!! Это наша команда»
«Тобольск. За 3 минут до ПОБЕДЫ НАШЕЙ СБОРНОЙ по пенальти!!!! Это СЧАСТЬЕ!!!!!ААААААААААААААААААААААААА» — написал Игорь Верник.
Оксане Фандере понадобился валокордин.
«Я сошел с ума! Спасибо. Не ищите меня пару дней» — написал Павел Воля.
[Уррррррррррррра!!! В полях стадионов, в спортивных аренах Пускай не погаснет огонь в ваших венах Пусть пламя футбола сердца разжигает Спортивная ярость в борьбе помогает](https://www.instagram.com/p/BksjbIMBy1c/)
«Поздравляю нашу сборную, нашу страну! ❤️🇷🇺 Эмоции переполняют! 🙌🏻🔥 Игорь Акинфеев сегодня просто красавчик! Идём отмечать победу!!! 🥂⚽️ Ура!» — написала Инна Маликова.
[Ура !!!!!!!!!!!!!!!!!!](https://www.instagram.com/p/Bksl8OBhX84/)
Татьяна Навка показала победный танец в честь гола Артема Дзюбы.
Предлагаем посмотреть лучшие моменты матча, который уже стал легендой в истории российского футбола.
Фото: instagram