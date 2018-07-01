logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Слезы счастья и кот-предсказатель: как российские звезды поддержали наших футболистов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 22

Фото из Instagram Анны Курниковой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Российская сборная по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

«🇷🇺❤️🇪🇸 #россия #españa» — написала Анна Курникова под фотографиями полугодовалых близнецов Николаса и Люси, отцом которых является испанский певец Энрике Иглесиас.

«⚽️Да-а-а-а-а-а-аааааааа!!!!! Они сделали это!!! ⚽️ Идём дальше🙏🏻!» — написала Елена Исинбаева.

Паулина Андреева, которая крайне редко делает публикации в Instagram, поделилась фотографией вратаря Игоря Акинфеева. Елена Ваенга солидарна с актрисой: «я не знаю чем закончится. ... но сегодня и навсегда он " мой герой"❤️❤️». «Ребята - молодцы!!! Достойно отстояли честь страны!!! Эмоции переполняют!!! За вас молились миллионы людей!!! Мы верим в Вашу победу!!! Храни Вас Бог!!!!» — написал Стас Михайлов. Екатерина Варнава откровенно призналась, что у нее теперь новый любимый мужчина.

«Уррааааааа!» — кричала Наташа Королева.

Уррааааааа! #россия #победа

Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Гарик Харламов оказался одним из 78011 зрителей матча в «Лужниках»: «Вот вам и напутствия !!! ))))) ПОБЕЕЕЕДААААА!!!! Впервые в истории победили Испанию, отомстили за Евро, прошли в 1/4 !!!!! МОЛОДЦЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!! БРАВО РЕБЯТА!!!!».

Екатерина Стриженова болела за сборную вместе с мужем Александром и младшей дочерью Сашей: «Ребята,вы сделали невозможное!Это не просто ПОБЕДА,это прорыв в истории российского футбола!Вам хватило сил и характера...мы гордимся!!!».

Екатерина Андреева сообщила, что ее кот знал предсказал победу российской команды: «Мой кот Руни ещё ночью предсказал результат.И в сториз с утра было видео!!!.Я верила в наших-когда вся страна верит-ПОБЕДЕ БЫТЬ! Мой кот оракул и Крутыш За ПОБЕДУ -трёхкратное УРРРРРРРРРАААА И МЯЯЯЯЯЯУ !!!».

Ксения Бородина гордится за наших спортсменов: «Adios Ramos👋👋👋👋 Ураааааа Россия💪💪💪💪💪 молодцы🙌 какой красивый футбол, какие нервыыыыы, вся страна гордится вами♥️».

Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции.

Алена Хмельницкая поделилась видео из самолета: «Дааааааааа!!!!! Урааа!!! Случилось !!! Всех с победой нашей сборной!!!!Ааааа!!!!! Теперь можно лететь ! Весь самолёт в счастье ! Ура !!!».

Публикация от alxmel (@alxmel)

Наталья Водянова надела платье «на удачу»: «Россия, Вперёд! Не останавливаться! Я в леопардовом платье, похожем на то, в каком была в Цюрихе в 2010м в тот самый день нашей победы на заявку проведения Чемпионата Мира! Вся надежда (и одежда) на победу!». Кроме того, модель и филантроп пообещала в случае победы нашей сборной в матче с Испанией пожертвовать один миллион рублей на развитие футбола в России и станцевать Калинку перед финальным матчем в Лужниках.

Леонид Агутин смотрел матч вместе с отцом: «Мы с Батей в шоке!!! Афигеть! Как можно было у них выиграть?! Случилось чудо!».

Николай Басков не смог найти слов от восхищения игрой нашей команды.

Андрей Малахов примерил «Усы надежды».

Юлия Барановская также смотрела матч в «Лужниках»: «Спасибо, родные !!!!!!!!!!!!! Лучшие !!!!!!!!!! Одна страна-одна команда!!!!!! И спасибо всей стране , которая верила и болела до конца!!!!!⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ Акинфеев лучший 💪💪💪💪💪 стадион стоит и никто не уходит !!!!!! Это наша команда»

«Тобольск. За 3 минут до ПОБЕДЫ НАШЕЙ СБОРНОЙ по пенальти!!!! Это СЧАСТЬЕ!!!!!ААААААААААААААААААААААААА» — написал Игорь Верник.

Оксане Фандере понадобился валокордин.

«Я сошел с ума! Спасибо. Не ищите меня пару дней» — написал Павел Воля.

[Уррррррррррррра!!! ‪В полях стадионов, в спортивных аренах‬ ‪Пускай не погаснет огонь в ваших венах‬ ‪Пусть пламя футбола сердца разжигает‬ ‪Спортивная ярость в борьбе помогает‬](https://www.instagram.com/p/BksjbIMBy1c/)

Публикация от [ oleggazmanov Газманов](https://www.instagram.com/oleggazmanov/) (@oleggazmanov)

«Поздравляю нашу сборную, нашу страну! ❤️🇷🇺 Эмоции переполняют! 🙌🏻🔥 Игорь Акинфеев сегодня просто красавчик! Идём отмечать победу!!! 🥂⚽️ Ура!» — написала Инна Маликова.

[Ура !!!!!!!!!!!!!!!!!!](https://www.instagram.com/p/Bksl8OBhX84/)

Публикация от [ Дмитрий Маликов](https://www.instagram.com/dmitriy_malikov/) (@dmitriy_malikov)

Татьяна Навка показала победный танец в честь гола Артема Дзюбы.

Предлагаем посмотреть лучшие моменты матча, который уже стал легендой в истории российского футбола.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников
«Инстаграм был последней каплей»: Иван Жидков потерял любовь и семимесячного сына из-за Татьяны Арнтгольц
«Наташа, прости»: Андрей Малахов похвастался своей шикарной квартирой
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что у нее нет и не было магических способностей
16-летняя «Пуговка» из «Папиных дочек» взбудоражила Сеть откровенным фото в бикини