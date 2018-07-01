Слезы счастья и кот-предсказатель: как российские звезды поддержали наших футболистов

Наталья Водянова надела платье «на удачу»: «Россия, Вперёд! Не останавливаться! Я в леопардовом платье, похожем на то, в каком была в Цюрихе в 2010м в тот самый день нашей победы на заявку проведения Чемпионата Мира! Вся надежда (и одежда) на победу!». Кроме того, модель и филантроп пообещала в случае победы нашей сборной в матче с Испанией пожертвовать один миллион рублей на развитие футбола в России и станцевать Калинку перед финальным матчем в Лужниках.