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Слезы счастья Гленн Клоуз и разочарование Брэдли Купера: как прошел 76-й «Золотой глобус»

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Серый слайд, который
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Гленн Клоуз

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Накануне вечером в Беверли-Хиллз чествовали победителей грандиозной церемонии «Золотой глобус»-2019.

6 января знаменитости собрались в роскошном Большом Бальном зале отеля Beverly Hilton на первую масштабную церемонию кинонаград этого года — «Золотой глобус». Множество отличных картин, актеров, продюсеров и режиссеров были номинированы в различных категориях (не только полного метра, но и в сфере телепроектов), но выбраны лучшими были, разумеется, лишь некоторые из них.

Получая свою статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Жена», 71-летняя Гленн Клоуз даже расчувствовалась и расплакалась. А молодой отец и временно переквалифицировавшийся в режиссера актер Брэдли Купер едва мог скрыть за улыбкой разочарование — его драма «Звезда родилась» была удостоена лишь пары второстепенных статуэток, в том числе за лучшую оригинальную песню, которую гордо забрала Леди Гага.

«Лучшим драматическим фильмом» Ассоциация иностранных журналистов выбрала байопик о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». Рами Малек, сыгравший в картине главную роль, удостоился премии в категории «Лучший актер в драматическом фильме». А картина Питера Фаррелли «Зеленая книга», рассказывающая о чернокожем музыканте, который путешествует по югу Америки в компании белого водителя, получила «глобусы» сразу в трех важных номинациях — «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана» (Махершала Али).

Список победителей «Золотого глобуса»-2019:

Кино

  • Лучший драматический фильм — «Богемская рапсодия»
  • Лучшая комедия или мюзикл — «Зеленая книга»
  • Лучший актер в драме — Рами Малек, «Богемская рапсодия»
  • Лучший актер в комедии или мюзикле — Кристиан Бэйл, «Власть»
  • Лучшая актриса в драме — Гленн Клоуз, «Жена»
  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Оливия Коулман, «Фаворитка»
  • Лучший актер второго плана — Махершала Али, «Зеленая книга»
  • Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
  • Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, «Рома»
  • Лучший сценарий — «Зеленая книга»
  • Лучший зарубежный фильм — «Рома», Мексика

ТВ

  • Лучший драматический сериал — «Американцы»
  • Лучший комедийный сериал — «Метод Комински»
  • Лучший актер в драме — Ричард Мэдден, «Телохранитель»
  • Лучшая актриса в драме — Сандра О, «Убивая Еву»
  • Лучший актер в комедии — Майкл Дуглас, «Метод Комински»
  • Лучшая актриса в комедии — Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
  • Лучший телефильм или мини-сериал — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Kevin Sullivan / Global Press Look

Видео: Youtube.com / iVideos, TrailerOk

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