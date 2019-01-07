Слезы счастья Гленн Клоуз и разочарование Брэдли Купера: как прошел 76-й «Золотой глобус»

6 января знаменитости собрались в роскошном Большом Бальном зале отеля Beverly Hilton на первую масштабную церемонию кинонаград этого года — «Золотой глобус». Множество отличных картин, актеров, продюсеров и режиссеров были номинированы в различных категориях (не только полного метра, но и в сфере телепроектов), но выбраны лучшими были, разумеется, лишь некоторые из них.

Получая свою статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Жена», 71-летняя Гленн Клоуз даже расчувствовалась и расплакалась. А молодой отец и временно переквалифицировавшийся в режиссера актер Брэдли Купер едва мог скрыть за улыбкой разочарование — его драма «Звезда родилась» была удостоена лишь пары второстепенных статуэток, в том числе за лучшую оригинальную песню, которую гордо забрала Леди Гага.