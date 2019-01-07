Слезы счастья Гленн Клоуз и разочарование Брэдли Купера: как прошел 76-й «Золотой глобус»

6 января знаменитости собрались в роскошном Большом Бальном зале отеля Beverly Hilton на первую масштабную церемонию кинонаград этого года — «Золотой глобус». Множество отличных картин, актеров, продюсеров и режиссеров были номинированы в различных категориях (не только полного метра, но и в сфере телепроектов), но выбраны лучшими были, разумеется, лишь некоторые из них.
Получая свою статуэтку за лучшую женскую роль в фильме «Жена», 71-летняя Гленн Клоуз даже расчувствовалась и расплакалась. А молодой отец и временно переквалифицировавшийся в режиссера актер Брэдли Купер едва мог скрыть за улыбкой разочарование — его драма «Звезда родилась» была удостоена лишь пары второстепенных статуэток, в том числе за лучшую оригинальную песню, которую гордо забрала Леди Гага.
«Лучшим драматическим фильмом» Ассоциация иностранных журналистов выбрала байопик о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». Рами Малек, сыгравший в картине главную роль, удостоился премии в категории «Лучший актер в драматическом фильме». А картина Питера Фаррелли «Зеленая книга», рассказывающая о чернокожем музыканте, который путешествует по югу Америки в компании белого водителя, получила «глобусы» сразу в трех важных номинациях — «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший сценарий» и «Лучший актер второго плана» (Махершала Али).
Список победителей «Золотого глобуса»-2019:
Кино
- Лучший драматический фильм — «Богемская рапсодия»
- Лучшая комедия или мюзикл — «Зеленая книга»
- Лучший актер в драме — Рами Малек, «Богемская рапсодия»
- Лучший актер в комедии или мюзикле — Кристиан Бэйл, «Власть»
- Лучшая актриса в драме — Гленн Клоуз, «Жена»
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле — Оливия Коулман, «Фаворитка»
- Лучший актер второго плана — Махершала Али, «Зеленая книга»
- Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
- Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, «Рома»
- Лучший сценарий — «Зеленая книга»
- Лучший зарубежный фильм — «Рома», Мексика
ТВ
- Лучший драматический сериал — «Американцы»
- Лучший комедийный сериал — «Метод Комински»
- Лучший актер в драме — Ричард Мэдден, «Телохранитель»
- Лучшая актриса в драме — Сандра О, «Убивая Еву»
- Лучший актер в комедии — Майкл Дуглас, «Метод Комински»
- Лучшая актриса в комедии — Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Лучший телефильм или мини-сериал — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Kevin Sullivan / Global Press Look
Видео: Youtube.com / iVideos, TrailerOk