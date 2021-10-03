Слезы Бородиной и претензии Муцениеце: как стартовал «Ледниковый период»
Восьмой сезон «Ледникового периода» удивил небывало молодым составом участников. На этот раз организаторы шоу отдали предпочтение начинающим звездам кино и театра, а также пригласили тех, кто популярен в соцсетях.
Среди участников оказался даже экс-бойфренд Ольши Бузовой Давид Манукян, но он выбыл из-за травмы еще до старта шоу. Его партнерша олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заняла место в жюри. В результате на проекте осталось 12 пар, и этот состав останется неизменным еще 3 недели — исключать пары из соревнования начнут только с четвертого выпуска.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Открывать премьерный выпуск нового сезона досталось звезде фильма «Серебряные коньки» Федору Федорову. Он вышел на лед вместе с фигуристкой Татьяной Волосожар, которая, между прочим, только 4 месяца назад стала мамой во второй раз. Неудивительно, что от супруга Максима Транькова, ставшего одним из членов жюри, пара получила по 5,9 балла и за технику, и за артистизм.
Вновь появилась в проекте фигуристка Екатерина Боброва. Если в прошлом году она, выступая с певцом Владом Соколовским, довольно быстро сошла с дистанции, то сейчас ей пророчат более успешную гонку. Ее партнер, звезда сериалов «Молодежка», «Метод» и «Триггер» Максим Запорожский выдал успешное выступление и даже поразил зрителей сложной поддержкой.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Неожиданным стало появление в шоу Никиты Преснякова. Он выступил вместе с фигуристкой Натальей Забияко, которая также дебютировала в проекте. «Научился немного кататься за 14 тренировок, до этого ездил просто как на роликах, раз в 2 года… Каждый день тренировки, выходных нет, сложно, но того стоит!», — прокомментировал Пресняков в соцсетях.
Фото: Максим Ли/Первый канал
А вот для Ксении Бородиной прокат оказался неудачным. Она выступала с Дмитрием Соловьевым, дебютировавшим в прошлом сезоне в качестве участника шоу вместе с коллегой Ксении Ольгой Бузовой. Несмотря на артистичность, пара смогла заработать лишь наименьшее количество баллов среди других участников.
«Пока никакая техника! Такое ощущение, что нет покоя в ногах, нет покоя в теле. Надо научиться хотя бы скользить на двух ногах», — раскритиковала Татьяна Тарасова Ксению Бородину. Позднее та призналась в соцсетях, что не выдержала и расплакалась из-за критики.
Досталось и Агате Муцениеце, выступающей в паре с победителем прошлого сезона Александром Энбертом. У актрисы во время выступления развязались шнурки на коньках, за что ее строго отчитала Татьяна Тарасова. Кроме того номер участников сочли не артистичным, в итоге пара получила только 11,5 балла. Позднее актриса саркастично высказалась в соцсетях о выставленных ей оценках.
Фото: Максим Ли/Первый канал
Больше всего судьям понравился номер Яны Хохловой и Гелы Месхи. Их назвали претендентами на победу, и присудили 11,86 балла. Пара заняла условное третье место выпуска. Всего на две сотых их обошли актриса Дарья Мельникова и фигурист Максим Маринин. А в топе оказались актер Кирилл Зайцев и Оксана Домнина. Им достались рекордные 11, 96 балла.
Фото и видео: Максим Ли/Первый канал; @Ледниковый Период/YouTube