Слезы Бородиной и претензии Муцениеце: как стартовал «Ледниковый период»

Восьмой сезон «Ледникового периода» удивил небывало молодым составом участников. На этот раз организаторы шоу отдали предпочтение начинающим звездам кино и театра, а также пригласили тех, кто популярен в соцсетях.

Среди участников оказался даже экс-бойфренд Ольши Бузовой Давид Манукян, но он выбыл из-за травмы еще до старта шоу. Его партнерша олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заняла место в жюри. В результате на проекте осталось 12 пар, и этот состав останется неизменным еще 3 недели — исключать пары из соревнования начнут только с четвертого выпуска.