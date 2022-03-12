Слепые прослушивания продолжаются: как прошел новый этап шоу «Голос. Дети»

В командах звездных наставников: Полины Гагариной, Василия Вакуленко (Басты) и Егора Крида остается все меньше мест для новых участников. Талантливые исполнители не перестают удивлять жюри яркими выступлениями в пятом выпуске девятого сезона шоу «Голос. Дети».

Девятилетняя Анастасия Чумакова из города Кинешмы впечатлила жюри сильным и взрослым голосом. Никто из наставников не представлял себе, что достаточно сложную в исполнении песню «В синем море, в белой пене…» поет такая миниатюрная певица. Настя учится в школе и в этом году поступила в музыкальную школу. Также девочка с раннего возраста занимается вокалом. Не все наставники развернулись к юному таланту, поддержала певицу Полина Гагарина, в команду к которой и попала Настя.