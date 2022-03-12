Слепые прослушивания продолжаются: как прошел новый этап шоу «Голос. Дети»
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Фото: Пресс-служба
В командах звездных наставников: Полины Гагариной, Василия Вакуленко (Басты) и Егора Крида остается все меньше мест для новых участников. Талантливые исполнители не перестают удивлять жюри яркими выступлениями в пятом выпуске девятого сезона шоу «Голос. Дети».
Девятилетняя Анастасия Чумакова из города Кинешмы впечатлила жюри сильным и взрослым голосом. Никто из наставников не представлял себе, что достаточно сложную в исполнении песню «В синем море, в белой пене…» поет такая миниатюрная певица. Настя учится в школе и в этом году поступила в музыкальную школу. Также девочка с раннего возраста занимается вокалом. Не все наставники развернулись к юному таланту, поддержала певицу Полина Гагарина, в команду к которой и попала Настя.
Фото: Кадр из программы «Голос. Дети»
Касич Елисей из республики Беларусь развернул к себе всех членов жюри песней, исполненной на родном языке. Двенадцатилетний артист из Минска увлекается скейтбордингом и музыкой. «Вы просто пришли и победили», — отметила талант ребенка Полина Гагарина. Елисей был счастлив такому вниманию троих членов жюри и выбрал команду Басты.
К рэперу в наставничество также отправилась двенадцатилетняя москвичка Полина Етчик, блестяще исполнившая песню «Короли и Королевы».
Кресла всех троих наставников повернулись к еще одной талантливой певице — Ульяне Петросян. Начинающая артистка выбрала команду Егора Крида.
Фото: Кадр из программы «Голос. Дети»
Во время слепых прослушиваний каждый член жюри должен взять под опеку 15 юных дарований. Таким образом из ста претендентов на участие в проекте, в следующий этап пройдут только 45. Далее участников ждут раунды поединков и выступления навылет. После — шанс пройти в финал и решающие выступления, где их судьбу будут решать зрители проекта.
Фото: кадры из программы «Голос. Дети», пресс-служба