Оказывается, Игорь Николаев никогда в жизни не лепил снеговиков — до сих пор. В этом сам музыкант признался на днях, опубликовав в своем микроблоге видео, сделанное на прогулке с дочерью Вероникой.
«Будете смеяться, но я слепил свой ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ СНЕГОВИК, и за это Никуся угостила меня половинкой морковки, оставшейся от носа снеговика!» — подписал Николаев трогательный ролик.
Должно быть, автором видео выступила жена Игоря и мама маленькой Ники — Юлия Проскурякова. Супруги лишь недавно решились показать публике лицо дочки, до этого скрывая кроху от лишних глаз.
Фото: Instagram