57-летний певец и композитор Игорь Николаев выложил в свой Instagram трогательное видео с прогулки с дочкой Вероникой.

Оказывается, Игорь Николаев никогда в жизни не лепил снеговиков — до сих пор. В этом сам музыкант признался на днях, опубликовав в своем микроблоге видео, сделанное на прогулке с дочерью Вероникой.

«Будете смеяться, но я слепил свой ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ СНЕГОВИК, и за это Никуся угостила меня половинкой морковки, оставшейся от носа снеговика!» — подписал Николаев трогательный ролик.