«Следите за собой»: Лариса Гузеева резко ответила хейтерам

Не так давно 59-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева стала блондинкой. Фолловеры знаменитости не оставили без внимания изменения в ее внешности, поэтому практически под каждой публикацией в блоге Гузеевой разгорается буря. Пока одни восхищаются помолодевшей телеведущей, другие уверены, что ей новый образ не идет: «Сколько лишнего сделано- а ведь красивая по природе!!! Вот уж эта мода! Все туда и я туда», «С такими губами не очень….», «Тебе все это не идет», «Как хочется Вас видеть опять в темном цвете», «Лариса, вы прекрасны спора нет, но вашего стилиста я бы расстрелял», «С крашенным блондом вы как мышонок.ваще вас не видно как приведение совсем», «Так хочется Ларочку видеть брюнеточкой!».

«Дорогие подписчики, спасибо за внимание к моей скромной персоне! Мне комфортно в моём теле, в моём возрасте и с новым цветом волос. Будьте счастливы и любимы…», — резко ответила хейтерам под одной из недавних публикаций Лариса , — «Вас корёжит, что я без морщин, без седины и с белыми зубами? Ну так и вы следите за собой».