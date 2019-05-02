logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Следите за собой»: Лариса Гузеева резко ответила хейтерам

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Лариса Гузеева

Фото: Instagram Ларисы Гузеевой
Пользователи Сети раскритиковали новый образ телеведущей.

Не так давно 59-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева стала блондинкой. Фолловеры знаменитости не оставили без внимания изменения в ее внешности, поэтому практически под каждой публикацией в блоге Гузеевой разгорается буря. Пока одни восхищаются помолодевшей телеведущей, другие уверены, что ей новый образ не идет: «Сколько лишнего сделано- а ведь красивая по природе!!! Вот уж эта мода! Все туда и я туда», «С такими губами не очень….», «Тебе все это не идет», «Как хочется Вас видеть опять в темном цвете», «Лариса, вы прекрасны спора нет, но вашего стилиста я бы расстрелял», «С крашенным блондом вы как мышонок.ваще вас не видно как приведение совсем», «Так хочется Ларочку видеть брюнеточкой!».

«Дорогие подписчики, спасибо за внимание к моей скромной персоне! Мне комфортно в моём теле, в моём возрасте и с новым цветом волос. Будьте счастливы и любимы…», — резко ответила хейтерам под одной из недавних публикаций Лариса , — «Вас корёжит, что я без морщин, без седины и с белыми зубами? Ну так и вы следите за собой».

А вам нравится такой образ Ларисы Гузеевой?

Больше о Ларисе Гузеевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
10-летняя дочь Алсу победила в проекте «Голос. Дети»
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
«Что это за девочка»: поклонники не узнают постройневшую и похорошевшую Анфису Чехову
Дерзкие шорты и высокие ботфорты: 70-летняя Пугачева в эффектном наряде посетила концерт «Наша Алла»