«Славные мальчишки»: Зара устроила фотоссесию с взрослыми сыновьями

«Я и мои взрослые мальчики. А вы пересматриваете фото из своего Instagram? Я – да. Каждый пост это маленькая история из моей жизни, мои эмоции, мысли, радости, переживания», – подписала фото Зара.

Ранее Зара заключила брак с Сергеем Ивановым, который занимает должность начальника Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы. Свадьбу пара провела в дорогом ресторане Рублевки. И позже у супругов родились двое сыновей. В 2010 году появился Даниил, а через два года сын Максим. После 8 лет совместной жизни семья распалась. Как вспоминает Зара, решение о разводе было очень тяжелым для них двоих. Однако, это было совместное решение. В интервью девушка не раз подчеркивала, что в их паре не было измен и скандалов.

Фото и видео: instagram.com/zara_music