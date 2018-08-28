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Слава заплатила дочери за участие в собственном клипе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Александры Морозовой

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Старшая дочь популярной певицы строит актерскую карьеру.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) — мама двух дочерей. Младшая наследница артистки Антонина в этом году пошла в первый класс, а старшая, Александра, учится в театральном училище имени Щепкина. Популярная певица помогает старшей дочке строить актерскую карьеру. Так, в конце августа завершились съемки нового клипа Славы, в котором главную роль сыграла 19-летняя Саша. За участие в съемках девушка получила гонорар в размере 200 долларов.

Как призналась Слава, работой дочки она осталась довольна. Саша держалась в кадре уверенно, только пожаловалась, что ее искусали муравьи.

Отметим, что это уже не первое участие Александры в съемках маминых клипов. Два года назад свет увидело видео на песню «Красный», в котором старшая дочь певицы исполнила также исполнила одну из главных ролей.

Фото: instagram, starface

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