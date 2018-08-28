Слава заплатила дочери за участие в собственном клипе

Певица Слава (Анастасия Сланевская) — мама двух дочерей. Младшая наследница артистки Антонина в этом году пошла в первый класс, а старшая, Александра, учится в театральном училище имени Щепкина. Популярная певица помогает старшей дочке строить актерскую карьеру. Так, в конце августа завершились съемки нового клипа Славы, в котором главную роль сыграла 19-летняя Саша. За участие в съемках девушка получила гонорар в размере 200 долларов.

Как призналась Слава, работой дочки она осталась довольна. Саша держалась в кадре уверенно, только пожаловалась, что ее искусали муравьи.