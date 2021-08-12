Слава Марлоу оказался одним из самых талантливых молодых музыкантов в мире
Американское издание GQ составило свой рейтинг самых талантливых молодых музыкантов в мире — туда вошли 21 исполнитель из разных стран, наиболее перспективных и влиятельных по мнению редакции.
Именно эти люди определяют, какую музыку в будущем будут слушать люди. Об этом сообщает Super.ru.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @slavamarlow
Славу назвали wunderkind from Siberia — по мнению редакции, он придумал новое звучание рэпа.
Ранее Марлоу рассказывал о своем пути к успеху и уровне своего дохода, а также просил относиться с уважением к своим продюсерам.
«Индустрия не растет, пока вы не уважаете труд продюсеров. Начните с 30%, как это делал Моргенштерн. Благодаря человеческим отношениям меня еще долго будут кормить треки, которые я спродюсировал. Теперь я сам могу давать роялти продюсерам, чтобы они не голодали, как голодал я, когда продавал биты за фиксированную стоимость», — говорил он.
Фото: Instagram Славы Марлоу
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!