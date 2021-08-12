Слава Марлоу оказался одним из самых талантливых молодых музыкантов в мире

Американское издание GQ составило свой рейтинг самых талантливых молодых музыкантов в мире — туда вошли 21 исполнитель из разных стран, наиболее перспективных и влиятельных по мнению редакции.

Именно эти люди определяют, какую музыку в будущем будут слушать люди. Об этом сообщает Super.ru.