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Слава Марлоу оказался одним из самых талантливых молодых музыкантов в мире

Битмейкер начинал свою карьеру с сотрудничества с Моргенштерном, эпатажным рэпером, который в последнее время нередко оказывается в центре внимания. Однако позже молодой человек решил начать собственную карьеру и достиг весьма значительных успехов.
Слава Марлоу оказался одним из самых талантливых молодых музыкантов в мире

Американское издание GQ составило свой рейтинг самых талантливых молодых музыкантов в мире — туда вошли 21 исполнитель из разных стран, наиболее перспективных и влиятельных по мнению редакции.

Именно эти люди определяют, какую музыку в будущем будут слушать люди. Об этом сообщает Super.ru.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Слава Марлоу

Фото: @slavamarlow

Славу назвали wunderkind from Siberia — по мнению редакции, он придумал новое звучание рэпа.

Ранее Марлоу рассказывал о своем пути к успеху и уровне своего дохода, а также просил относиться с уважением к своим продюсерам.

«Индустрия не растет, пока вы не уважаете труд продюсеров. Начните с 30%, как это делал Моргенштерн. Благодаря человеческим отношениям меня еще долго будут кормить треки, которые я спродюсировал. Теперь я сам могу давать роялти продюсерам, чтобы они не голодали, как голодал я, когда продавал биты за фиксированную стоимость», — говорил он.

Фото: Instagram Славы Марлоу

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