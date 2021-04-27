Слава Марлоу и тиктокерша Карина Карамбейби впервые вместе вышли в свет

Слухи о романе между битмейкером Славой Марлоу и тиктокершей Кариной Карамбейби ходят уже давно. Появились они еще после того, как в Instagram Карины под ее фотографиями появилось подозрительно много комментариев от Славы, который, к тому же, не очень положительно отнесся к интересу к Карине со стороны мужского пола.

«Если еще раз увижу хоть один комментарий от особи мужского пола, будете иметь дело со мной», написал битмейкер под одной из ее публикаций.

Кое-кто решил, что Марлоу просто принял участие в одном из спорных YouTube-шоу, в рамках которого надо оставить комментарий в аккаунте кого-либо из звезд. Однако, судя по всему, все оказалось куда серьезнее.

Не так давно Слава и Карина вместе появились на съемках шоу «ТикТок талант» и попали в объектив корреспондентов издания Super. Карамбейби появилась там в качестве члена жюри, а Марлоу пришел поддержать подругу и ждал ее за кулисами.

Позже они пришли вместе на гала-ужин «Премии Муз-тв». Пара сидела рядом, за одним столом, и весь вечер оживленно беседовала.